Fudbaleri Srbije poraženi od Albanije

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras na svom terenu od Albanije 0:1, u meču Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelac pobedonosnog gola bio je Rej Manaj u drugom minutu sudijske nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

Srbija je treća u grupi sa sedam bodova, a Albanija je na drugom mestu sa četiri boda više i utakmicom više odigranom.

Srbija će u narednom kolu gostovati Andori.

Do 26. minuta nije bilo prilika, kada je Dušan Vlahović šutirao iskosa sa ivice šesnaesterca, ali je golman Albanije Strakoša bio dobro postavljen.

Četiri minuta kasnije Srbija je bila blizu postizanja gola. Centrirao je Kostić sa leve strane, a Vlahović je šutirao neometan sa oko osam metara, ali je bio neprecizan.

U 37. minutu, fudbaleri Srbije su posle velike gužve tražili igranje rukom jednog defanzivca Albanije u svom šesnaestercu, ali sudija nije pokazao na „belu tašku“, a njegovu odluku je potvrdila i VAR soba.

Lazar Samardžić je dva minuta kasnije pokušao udarcem spoljnim delom stopala sa ok 20 metara, ali je njegov udarac lako zaustavio golman Albanije.

Albanija je povela u drugom minutu nadoknade poluvremena. Nakon centaršuta sa boka, lopta je stigla do Manaja koji je volej udarcem iz prve, sa oko 15 metara po sredini gola, savladao golmana Srbije Petrovića.

Posle pet minuta igre u drugom poluvremenu udarac sa distance oprobao je Lazar Samardžić, ali je golman Albanije ponovo bio dobro postavljen.

U 53. minutu Filip Kostić je uputio centaršut sa leve strane, najviši u skoku je bio Aleksandar Mitrović, ali je šutirao preko gola.

Vlahović je u 62. minutu primio loptu na levoj strani, driblingom prevario čuvara, ušao u šesnaesterac, šutirao iskosa, ali je lopta otišla preko gola.

Albanija je uspela da umiri igru, Srbija nije bila opasna po gol gostiju, a nezadovoljna publika u Leskovcu je tražila ostavku selektora Srbije Dragana Stojkovića.

Pokušavala je Srbija do kraja meča da stigne do izjednačenja, ali bez uspeha, i upisala je drugi poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

