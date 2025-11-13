Fudbaleri Srbije poraženi od Engleske

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras na gostujućem terenu u Londonu od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Englesku bili su Bukajo Saka u 28. i Ebereči Eze u 90. minutu.

Srbija je ovim porazom izgubila i teoretske šanse da izbori drugo mesto u grupi i plasman kroz grupu u baraž za Svetsko prvenstvo. Naša selekcija je kolo pre kraja treća u grupi sa četiri boda manje od drugoplasirane Albanije.

Naša selekcija još uvek nije izgubila sve šanse za plasman na Mundijal, pošto Srbija ima teoretske šanse za plasman u baraž preko Lige nacija, ukoliko se poklope rezultati u ostalim kvalifikacionim grupama.

Engleska je na prvom mestu sa 21 bodom i od ranije je obezbedila direktan plasman na Mundijal.

U poslednjem kolu, Srbija će dočekati Letoniju, dok će Engleska ugostiti Albaniju.

Fudbaleri Srbije su u prvih 15 minuta uspeli da umire ritam meča. Igralo se između dva šesnaesterca, bez prilika za postizanje gola.

Prvi udarac viđen je u 19. minutu. Bukajo Saka je šutirao iskosa sa ivice šesnaesterca, ali je lopta otišla visoko preko gola.

Engleska je povela u 28. minutu. Nakon odbitka, lopta je stigla do Sake, koji je iskosa, udarcem iz prve, pogodio dalji ugao gola Rajkovića.

U 35. minutu udarac sa distance oprobao je Rašford, Rajković je zaustavio njegov udarac, a prilikom pokušaja bloka povredio se vezista Srbije Ivan Ilić. On je morao da napusti teren, a u igru je ušao Aleksandar Stanković.

Engleska je u 42. minutu mogla do drugog gola. Nakon kornera koji je izveo Deklan Rajs, Hari Kejn je iz dobre pozicije šutirao glavom, ali pored gola.

Srbija je prvu priliku imala u 45. minutu. Nakon asistencije Andrije Živkovića, kapiten Srbije Filip Kostić je pokušao udarcem po zemlji, ali je dobro reagovao golman Engleske Pikford.

Srbija je u 62. minutu bila blizu izjednačenja. Dobro je prošao Kostić po levoj strani, uputio povratni pas u šesnaesterac, Vlahović je sa šest metar pokušao petom, ali pored gola.

Fil Foden je imao priliku u 75. minutu, ali je njegov udarac glavom otišao pored gola.

Srbija je propustila veliku šansu u 81. minutu. Samardžić je šutirao iz dobre pozicije, ali je lopta otišla tik pored stative.

Dva minuta kasnije udarac sa ivice šesnaesterca je oprobao Vlahović, ali je lopta otišla za malo pored gola.

Ebereči Eze je u 87. minutu mogao da reši pitanje pobednika, šutirao je iz blizine, ali se lopta od Rajkovića odbila do prečke.

Samo tri minuta kanije, Eze je ipak uspeo da se upiše u strelce i postavi konašan rezultat. Primio je loptu iskosa na ivici šesnaesterca, i preciznim udarcem pogodio dalji ugao.

U istoj grupi, Albanija je na gostujućem terenu pobedila Andoru 1:0, golom Kristjana Aslanija u 67. minutu. Ovom pobedom Albanija je osigurala drugo mesto u grupi i plasman u baraž.

(Beta)

