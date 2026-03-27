Fudbaleri Srbije poraženi od Španije u prijateljskom meču

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras na gostujućem terenu u Viljarealu od selekcije Španije 0:3, u prijateljskom meču.

Strelci za Španiju bili su Mikel Ojarazabal u 16. i 43. i Viktor Munjos u 72. minutu.

Španija je imala inicijativu na startu meča, a prvu priliku je imala u petom minutu, kada je Aleš Baena šutirao iskosa u dalji ugao, a lopta je otišla za malo preko gola.

U 14. minutu udarac sa distance ponovo je oprobao Baena, ali ovoga puta dosta neprecizno.

Španija povela u 16. minutu. Nakon asistencije Fermina Lopesa lopta je stigla do Ojarzabala, koji je udarcem iskosa savladao golmana Srbije Vanju Milinković-Savića.

Četiri minuta kasnije Španija je mogla da duplira prednost, ali je udarac Jamala zaustavila stativa.

U 33. minutu, šutirao je Pedri sa oko 20 metara po sredini gola, ali je njegov udarac zaustavio Milinković-Savić.

Lopes je zatresao mrežu Srbije u 36. minutu, ali je taj pogodak poništen zbog igranja rukom.

Španija je do drugog pogotka stigla u 43. minutu. Drugim golom na meču, Ojarzabal je udarcem sa oko 20 metara zatresao mrežu Srbije.

Domaći tim je bio puno bolji rival u prvom poluvremenu, a Srbija nije stvorila niti jednu šansu u tom delu igre.

Srbija je bolje ušla u nastavak meča. U 50. minutu je preko Birmančevića uatresla mrežu, ali je gol poništen zbog prethodnog faula koji je Birmančević napravio nad Kukureljom.

Pet minuta kasnije udarac iskosa sa ivice šesnaesterca oprobao je Filip Kostić, ali je na mesu bio golman Španije Unai Simon.

U 60. minutu selektor Srbije Veljko Paunović je izvršio četvorostruku izmenu. Umesto Mitrovića, Birmančevića i Gudelja u igru su ušli Jović, Gaćinović, Lukić i Damardžić.

Španija je u 73. minutu postigla treći gol. Nakon asistencije petom Ferana Toresa, Munjos, koji je večeras debitovao za reprezentaciju, je izašao sam ispred golmana Srbije i rutinski zatresao mrežu.

Minut kasnije Španija je mogla i do četvrtog gola, ali je dva udarca Toresa oba puta odbranio Milinković-Savić.

Poslednju priliku na meču imala je Španija je imala u 84. minutu, ali je udarac Danija Olma sa oko sedam metara odlično odbranio Milinković-Savić.

Za četiri dana Srbija će odigrati novi prijateljski meč, u kom će u utorak u Bačkoj Topoli dočekati Saudijsku Arabiju.

(Beta)

