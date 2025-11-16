Fudbaleri Srbije posle preokreta pobedili Letoniju za kraj kvalifikacija za SP

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Leskovcu selekciju Letonije sa 2:1, u utakmici, poslednjeg, osmog kola Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija i Letonija su ranije ostale bez šansi za plasman na planetarnu smotru, koja se 2026. godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Letonija je povela u 12. minutu preko Vladislavsa Gutkovskog, da bi preokret Srbiji doneli Aleksandar Katai u 49. i Aleksandar Stanković u 60. minutu.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog trenera Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića.

Srbija je prvu priliku na meču imala već u drugom minutu, ali je slab udarac uputio Luka Jović.

Činilo se da će domaća selekcija nastaviti sa šansama, ali Srbija nije uspela da veliki posed lopte iskoristi i dođe do prednosti.

Iznenađujuće, do vođstva je došla selekcija Letonije u 12. minutu. Loptu je u prostor poslao Lukas Vapne, a sam pred golmanom Predragom Rajkovićem našao se Gutkovskis, koji se bez većih problema upisao u strelce.

Srbija je u nastavku pritiskala i pokušavala da dođe do izjednačenja, ali u prvom poluvremenu u tome nije uspela.

Letonija je šansu da poveća prednost imala u 37. minutu, kada je udarac Gutkovskog iz kaznenog prostora odbranio Rajković.

Na isteku 38. minuta Vapne je dva puta šutirao u okvir gola Srbije, ali je oba puta njegov udarac odbranio Rajković.

Srbija je najbliža izjednačenju bila u 41. i 42. minutu. Prvo je šansu posle polukontre imao Nemanja Radonjić, ali je loptu u korner poslao letonski golman Rihards Matrevics.

Posle kornera sa ivice kaznenog prostora udarac je uputio Saša Lukić, ali je i taj pokušaj zaustavio golman gostiju.

U nastavku akcije Strahinja Pavlović šutirao je glavom, a letonska odbrana je u poslednjem trenutku izbacila loptu.

Drugo poluvreme donelo je preokret i pobedu Srbije, a selektor Veljko Paunović odlučio se za tri promene na poluvremenu.

U igru su ušli Katai, Stanković i Ognjen Mimović, dok su teren napustili Pavlović, Radonjić i Lukić.

Upravo je Katai doneo izjednačenje Srbiji u 49. minutu, kada mu je loptu dodao Andrija Živković, a napadač Crvene zvezde sa desetak metera uputio precizan udarac.

Srbija je do vođstva došla 11 minuta kasnije, a u ulozi asistenta ponovo se našao Živković. Najviši u skoku posle njegovog centaršuta bio je Stanković, koji je postigao prvi gol u dresu reprezentacije.

Do kraja meča viđeno je nekoliko šansi na obe strane, ali promene rezultata nije bilo.

U okviru iste grupe Engleska je u Tirani pobedila Albaniju sa 2:0, a oba pogotka postigao je Hari Kejn u 74. i 82. minutu

Engleska je kvalifikacije završila na prvom mestu sa maksimalna 24 boda, uz gol-razliku 22:0, čime je izborila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, dok će Albanija sa druge pozicije (14 bodova) ići u baraž.

Srbija na trećem mestu ima 13 bodova, Letonija ima pet bodova, dok je Andora završila na petoj poziciji sa jednim bodom.

(Beta)

