Fudbaleri Srbije u Ligi nacija u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ove sezone u Ligi nacija u Grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom, odlučeno je večeras žrebom u Briselu.
Grupa A1:
Francuska, Italija, Belgija, Turska
Grupa A2:
Nemačka, Holandija, Srbija, Grčka
Grupa A3:
Španija, Hrvatska, Engleska, Češka
Grupa A4:
Portugal, Danska, Norveška, Vels
Grupa B1:
Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija
Grupa B2:
Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska
Grupa B3:
Izrael, Austrija, Irska, Kosovo
Grupa B4:
Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska
Grupa C1:
Albanija, Finska, Belorusija, San Marino
Grupa C2:
Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar
Grupa C3:
Kazahstan, Slovačka, Farska Ostrva, Moldavija
Grupa C4:
Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta
Grupa D1:
Gibraltar/Letonija, Malta/Luksemburg, Andora
Grupa D2:
Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn
Utakmice Lige nacija 2026/2027 igraće se u dva prozora, od 24. septembra do 17. novembra.
U martu 2027. godine igraće se četvrtfinalne utakmice, sve do finala koje je na programu u junu.
Branilac titule je Portugal, koja je najuspešnija selekcija takmičenja sa dve titule.
