Fudbaleri Srbije u Ligi nacija u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ove sezone u Ligi nacija u Grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom, odlučeno je večeras žrebom u Briselu.

Grupa A1:

Francuska, Italija, Belgija, Turska

Grupa A2:

Nemačka, Holandija, Srbija, Grčka

Grupa A3:

Španija, Hrvatska, Engleska, Češka

Grupa A4:

Portugal, Danska, Norveška, Vels

Grupa B1:

Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija

Grupa B2:

Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska

Grupa B3:

Izrael, Austrija, Irska, Kosovo

Grupa B4:

Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska

Grupa C1:

Albanija, Finska, Belorusija, San Marino

Grupa C2:

Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar

Grupa C3:

Kazahstan, Slovačka, Farska Ostrva, Moldavija

Grupa C4:

Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta

Grupa D1:

Gibraltar/Letonija, Malta/Luksemburg, Andora

Grupa D2:

Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn

Utakmice Lige nacija 2026/2027 igraće se u dva prozora, od 24. septembra do 17. novembra.

U martu 2027. godine igraće se četvrtfinalne utakmice, sve do finala koje je na programu u junu.

Branilac titule je Portugal, koja je najuspešnija selekcija takmičenja sa dve titule.

(Beta)

