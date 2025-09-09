Fudbaleri Srbije ubedljivo izgubili od Engleske u kvalifikacijama za SP

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Beogradu od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Prednost Engleskoj doneo je Hari Kejn golom u 33. minutu, a vođstvo je uvećao Noni Madueke pogotkom dva minuta kasnije.

Treći gol za Englesku postigao je Ezri Konsa u 52. minutu, a četvrti Mark Gehi u 75. minutu.

Konačan rezultat postavio je Markus Rašford golom iz penala u 90. minutu.

Reprezentacija Srbije je od 72. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton zbog faula nad Kejnom dobio Nikola Milenković.

Pre početka utakmice bio je održan minut ćutanja, kako bi se odala počast nedavno preminulom srpskom fudbalskom funkcioneru Dobrivoje Tanasijeviću – Den Tani.

Takođe, srpskom napadaču Aleksandru Mitroviću su direktor svih nacionalnih selekcija Nenad Bjeković i direktor „A“ reprezentacije Stevan Stojanović urućili priznanja i poklone povodom njegovih 100 odigranih utakmica za reprezentaciju Srbije.

Utakmica je počela konstantnim pritiskom engleskih fudbalera na zadnju liniju reprezentacije Srbije, uprkos kome nije stvorena nijedna dobra šansa u prvih 10 minuta igre.

U narednom periodu je reprezentacija Srbije zaigrala ofanzivnije i u nekoliko navrata imala šansu da pripreti golmanu Engleske Džordanu Pikfordu, ali srpski fudbaleri ipak nisu uspeli da upute dobar udarac ka njegovom golu.

Selekcija Engleske je potom odbila nalet reprezentacije Srbije i u 26. minutu imala najbolju šansu u dotadašnjem delu utakmice. Entoni Gordon je nakon odličnog prodora po levom krilu ušao u sredinu i uputio udarac ka golu reprezentacije Srbije, ali je golman Đorđe Petrović bio odlično pozicioniran i lako odbranio njegov šut.

Engleska je potom krenula da niže šanse. Morgan Rodžers je u 28. minutu odličnim dodavanjem po sredini pronašao Nonija Maduekea, koji je zatim pokušao da svojim pasom „uposli“ Harija Kejna u petercu reprezentacije Srbije, ali kapiten selekcije Engleske ipak nije uspeo da sa male udaljenosti sprovede loptu u mrežu.

Samo minut kasnije je Gordon opet uputio udarac ka golu Srbije, ovog puta u donji levi ugao, ali je Petrović dobro odbranio.

Selekcija Engleske je u 33. minutu došla i do prednosti. Kejn je uspeo da, nakon centaršuta iz kornera Deklana Rajsa, preciznim udarcem glavom u donji levi ugao gola Srbije savlada Petrovića.

Englezi su samo dva minuta kasnije odličnom timskom akcijom uvećali svoje vođstvo. Eliot Anderson je dodao loptu za Rodžersa, koji je sjajnim pasom proigrao Maduekea. Napadač Arsenala je potom u situaciji „jedan na jedan“ bio bolji od Petrovića i doneo svojoj ekipi prednost 2:0.

Pritisak Engleske je potom malo stao, a u 39. minutu bio je viđen incident. Sudija Kleman Turpen je prekinuo igru nakon što se engleski defanzivac Ezri Konsa žalio da mu je neko iz publike usmerio laser u oči.

Poslednju šansu u prvom poluvremenu imao je srpski napadač Dušan Vlahović, čiji udarac iz daljine je završio iznad gola Engleske.

Englezi su nakon samo sedam minuta igre u drugom poluvremenu postigli i treći pogodak. Gordon je uputio udarac iz daljine, lopta je nakon odbrane Petrovića pogodila engleskog defanzivca Marka Gehija, nakon čega je došla do Konse, koji ju je sa veoma male udaljenosti ubacio u mrežu reprezentacije Srbije.

Nakon nešto mirnijeg perioda u igri, u toku kog je selekcija Engleske i dalje dominirala u posedu, reprezentacija Srbije je u 72. minutu ostala sa igračem manje. Nikola Milenković je kao poslednji igrač odbrane srušio Kejna bez kontakta sa loptom i zbog toga dobio direktan crveni karton.

Nakon slobodnog udarca koji je dosuđen zbog faula Milenkovića je odmah postignut i četvrti gol reprezentacije Engleske. Rajs je uputio centaršut, Strahinji Pavloviću je u kaznenom prostoru pobegao Gehi, koji je potom uspeo da udarcem nogom loptu provuče kroz noge golmanu Petroviću i postigne svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije Engleske.

Dobre prilike za gol su potom imali i Markus Rašford u 79. i Rajs u 80. minutu, ali je Petrović uspeo da odbrani udarce obojice engleskih fudbalera, upućenih iz veoma izglednih pozicija.

Englezi su u 82. minutu postigli i svoj peti pogodak, ali je on ipak bio poništen zbog ofsajda u kom se nalazio Oli Votkins, koji je sa male udaljenosti, nakon dodavanja Džeroda Bovena, sproveo loptu u mrežu reprezentacije Srbije.

Za reprezentaciju Engleske je u 89. minutu bio dosuđen i penal, zbog faula Strahinje Erakovića nad Votkinsom. Šut sa „bele tačke“ realizovao je Rašford, koji je time i postavio konačan rezultat utakmice.

Za selekciju Engleske je na večerašnjem meču debitovao defanzivac Totenhema Džed Spens.

Reprezentacija Albanije je u drugom večerašnjem duelu Grupe K u Tirani pobedila selekciju Letonije 1:0.

Pobedonosan gol na toj utakmici postigao je Kristjan Aslani u 25. minutu iz penala.

Reprezentacija Srbije zauzima treće mesto na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sve ostale selekcije su odigrale po pet mečeva. Prva je Engleska sa 15 bodova, druga Albanija sa osam bodova, četvrta Letonija sa četiri boda, dok poslednje, peto mesto zauzima Andora bez osvojenog boda.

Selekcija Srbije će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 11. oktobra dočekati reprezentaciju Albanije.

