Fudbaleri Štutgarta posle preokreta pobedili Ajntraht u Bundesligi

Fudbaleri Štutgarta pobedili su večeras na svom terenu Ajntraht iz Frankfurta 3:2, u utakmici 17. kola Bundeslige.

Prednost Ajntrahtu doneo je Rasmus Kristensen golom u petom minutu, a izjednačenje Štutgartu Ermedin Demirović pogotkom u 27. minutu.

Vođstvo Štutgartu doneo je Deniz Undav golom u 35. minutu, a izjednačenje Ajntrahtu Ajube Amajmuni pogotkom u 80. minutu.

Pobedonosan gol za Štutgart postigao je Nikolas Narti u 87. minutu.

Srpski napadač u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović utakmicu je propustio zbog povrede.

Štutgart je treći na tabeli sa 32 boda, dok je Ajntraht sedmi sa 26 bodova.

Štutgart će u narednom kolu dočekati Union Berlin, dok će Ajntraht igrati na gostujućem terenu protiv Verder Bremena.

(Beta)

