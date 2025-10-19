Fudbaleri u Španiji nastavljaju da protestuju protiv prvenstvene utakmice u Majamiju

Fudbaleri španske prve lige nastaviće i u današnjim utakmicama sa protestima povodom odluke rukovodstva da se prvenstvena utakmica Barselone i Viljareala odigra u decembru u Majamiju.

Fudbaleri su u petak i subotu uoči utakmica u Primeri 15 sekundi stajali na terenu, iz protesta zbog odluke lige da se prvenstvena utakmica igra u SAD.

U protestu su učestvovali i igrači Barselone i Viljareala, koji će igrati u SAD, nakon što su u petak protest započeli fudbaleri Ovijeda i Espanjola uoči njihove utakmice.

Kao što se dogodilo na utakmici Ovijeda i Espanjola, televizijske kamere na utakmici Barselone i Đirone su za vreme protesta prikazivale spoljašnji deo stadiona pa tako gledaoci nisu mogli da vide šta se dešava, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U ostalim utakmicama, televizijske kamere bile su uperene iznad centra, umesto da zauzmu širok ugao terena i prikažu igrače obe ekipe kako stoje mirno.

Fudbalski savez Španije u avgustu je odobrio zahtev da Barselona i Viljarel igraju prvenstvenu utakmicu 20. decembra na Hard Rok stadionu u Majamiju, zbog čega su brojni klubovi, igrači i navijači i Španiji izrazili nezadovoljstvo.

Udruženje španskih fudbalera (AFE) saopštilo je da je postignut dogovor sa kapitenima svakog prvoligaškog kluba da „simbolično izraze protest“ protiv „nedostatka transparentnosti i dijaloga u ligi“.

„Nismo bili deo protesta, ali smo smatrali da moramo da se priključimo iz poštovanja prema našim kolegama profesionalcima“, rekao je fudbaler Barselone Pedri.

Udruženje je navelo da će se protesti održati na svim utakmicama do kraja vikenda u Primeri i istaklo da odbacuje projekat koji nema odobrenje glavnih igrača u sportu, zbog konstantnih odbijanja i nerealnih predloga Primere.

Fudbaleri smatraju da rukovodstvo lige treba da napravi uslove za pregovore u kojima će se razmenjivati sve informacije i analizirati izuzetne karakteristike projekta, gde će se obraćati pažnja na zabrinutost igrača i zaštitu njihovih radnih prava i važećih propisa.

Trener Real Madrida Ćabi Alonso rekao je da se klub protivi igranju u SAD pošto veruje da to narušava konkurenciju.

Trener Barselone Hansi Flik u petak je rekao da ni on ni igrači nisu srećni, ali da je Primera odlučila da se ta utakmica odigra u SAD.

