Fudbaleri Urugvaja, Kolumbije i Paragvaja obezbedili plasman na SP

Fudbalske reprezentacije Urugvaja, Kolumbije i Paragvaja obezbedile su noćas plasman na predstojeće Svetskog prvenstvo.

Urugvaj se peti uzastopni put plasirao na Svetsko prvenstvo pobedom u Montevideu nad Peruom 3:0.

Golove na toj utakmici postigli su Rodrigo Agire u 14. minutu, Džordžijan de Araskaeta u 58. minutu i Federiko Vinas u 80. minutu.

„Bio je ovo dobar način da se kvalifikujemo. Ofanzivna igra ekipe je bila jaka, bilo je mnogo zapaženih individualnih partija“, naveo je selektor reprezentacije Urugvaja Marselo Bijelsa.

Nakon odsustva sa prethodnog Svetskog prvenstva, selekcija Kolumbije se na naredno plasirala pobedom u Barankilji nad Bolivijom 3:0.

Pogotke u tom meču postigli su Hames Rodriges u 31. minutu, Džon Kordoba u 74. minutu i Huan Kintero u 83. minutu.

Plasman na Svetsko prvenstvo je noćas obezbedila i reprezentacija Paragvaja, nakon remija u Asunsionu protiv Ekvadora 0:0.

Selekciji Paragvaja će ovo biti prvo Svetsko prvenstvo na kom će učestvovati od 2010. godine, kada je u Južnoj Africi stigla do četvrtfinala.

Plasman na Svetsko prvenstvo su iz južnoameričkih kvalifikacija ranije obezbedile i selekcije Argentine, Brazila i Ekvadora, dok će se za sedmo mesto na tabeli, koje vodi u baraž, u poslednjem kolu boriti reprezentacije Venecuele i Bolivije.

Venecuela trenutno zauzima sedmo mesto sa 18 bodova i u poslednjem kolu će dočekati Kolumbiju, dok će Bolivija, koja ima bod manje, biti domaćin protiv Brazila.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com