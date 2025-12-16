Fudbaleri Vojvodine Petrović i Nikolić produžili ugovore do leta 2028.

„Prelep osećaj, ovo sam želeo. Bio sam presrećan kada mi je saopšteno da ću potpisati novi ugovor. Od prvog dana naglašavam da želim da uradim velike stvari sa Vojvodinom. Bože zdravlja da ću to i ostvariti. Sećam se prvog dana kada sam došao, bio je to jedan od lepših dana u mom životu i sve ovo danas me podseća na taj dan. Od tada se mnogo toga promenilo, klub je napredovao, a i mi kao ekipa napredujemo iz dana u dan“, rekao je Petrović za klupski sajt.

On je prošlog januara u Vojvodinu došao iz Granade, prvo na pozajmicu, a šest meseci kasnije i zvanično je postao igrač i kapiten. Petrović je do sada odigrao 81 utakmicu, postigao je 11 golova i imao je sedam asistencija.

Petrović se prisetio evropskih utakmica protiv Ajaksa i svog nastupa na „Johan Krojf“ areni.

„Ne volim da komentarišem svoje nastupe, ali sigurno da će biti još takvih momenata, i da ćemo se i mi i svi Novosađani radovati evropskim utakmicama“, naveo je on.

Petrović je rekao da mu je čast što je izabran za kapitena novosadskog kluba.

„Velika mi je čast i privilegija. Jedan Slobodan Medojević mi je dodao dodatni pritisak, pošto mi je objasnio šta znači kapitenska traka Vojvodine. Stvarno je jako teška, ali je i prelepo nositi. Našim navijačima poručujem da nam budu podrška kao i do sada, da zajedno izborimo Evropu pa da na leto napunimo stadion“, naveo je Petrović.

Nikolić je prošlog leta došao u Vojvodinu, za koju je debitovao u revanšu kvalifikacija Lige Evropa protiv Ajaksa. Tada je asistirao kod jedinog gola, a do sada je odigrao 47 utakmica.

„Tog dana bio mi je rođendan, 1. avgusta. Emocije su bile pomešane, ali posle te utakmice video sam koliko su navijači uz Vojvodinu i koliko Novi Sad voli klub“, rekao je Nikolić.

On je naveo da je prošla sezona bila neuspešna, ali da je ekipa sada na pravom putu.

„Sada je sve totalno drugačije. Prošla sezona bila je neuspešna, nismo zadovoljni što nismo izborili Evropu, ali ove godine pokazujemo da smo tim za vrh tabele. U ovih šest meseci pokazali smo da spremni da se borimo za najviše ciljeve i nadamo se da ćemo se plasirati u Evropu, ali i da ćemo igrati u grupnoj fazi“, dodao je Nikolić.

(Beta)

