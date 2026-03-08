Fudbaleri Vojvodine pobedili Partizan u Super ligi

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu u Novom Sadu Partizan 3:0, u 26. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Vojvodinu bili su Vukan Savićević u 43, Marko Veličković iz penala u petom i Džon Meri iz penala u osmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Vojvodina je treća sa 52 boda, a Partizan je na drugom mestu sa bodom više.

U narednom kolu, Vojvodina će u Kragujevcu gostovati Radničkom 1923, dok će Partizan u Beogradu dočekati TSC.

Povela je Vojvodina u 43. minutu. Nakon dodavanja Vukanovića, Vukan Savićević je primio loptu na oko 30 metara od gola i sanžnim udarcem pogodio gornji, desni ugao gola crno-belih.

U četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena Aranđel Stojković je u svom šesnaestercu oborio Džona Merija, a sudija Jovanović je dosudio penal za Vojvodinu. Odgovornost je preuzeo Veličković i sigurnim udarcem savladao golmana Partizana Krunića.

Tri minuta kasnije dosuđen je novi penal za Vojvodinu, nakon starta Milića nad Merijem. Ovoga puta loptu na „belu tačku“ je stavio Meri i udarcem po zemlji postavio konačan rezultat.

(Beta)

