Fudbaleri Vojvodine posle jedanaesteraca u polufinalu Kupa Srbije

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se danas u polufinale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u Novom Sadu posle jedanaesteraca pobedili Trajal iz Kruševca 2:0, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 1:1.

Vojvodina je povela golom koji je Milutin Vidosavljević postigao u 71. minutu, a izjednačio je Lazar Nikolić u 88. minutu.

Fudbaler Vojvodine Džon Meri imao je priliku da donese pobedu ekipi u šestom minutu nadoknade, ali je promašio jedanaesterac. On je loše izveo penal, lopta je prvo pogodila jednu pa drugu stativu i vratila se u teren, posle čega ju je izbio igrač Trajala.

Nakon toga izvedeni su jedanaesterci, a golman Vojvodine Matija Gočmanac odbranio je sva četiri penala koje su izveli Lazar Nikolić, Igor Cvetojević, David Ivic i Nikola Bogdanović.

Golove za Vojvodinu postigli su Marko Veličković i Milutin Vidosavljević, Lazar Ranđelović šutirao je preko gola, a udarac Lukasa Barosa odbranio je golman Trajala Aleksandar Simić.

Ranije danas fudbaleri Jedinstva sa Uba plasirali su se u polufinale, pošto su posle jedanaesteraca pobedili Zemun 6:5, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Kasnije igraju Grafičar – Mačva, a u četvrtak igraju Novi Pazar – Crvena zvezda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com