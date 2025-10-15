Fudbaleri Zvezde igraju u Rumi, Partizan u Šapcu u šesnaestini finala Kupa Srbije

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde igraće u šesnaestini finala tog takmičenja protiv Slovena iz Rume, odlučeno je danas žrebom u Staroj Pazovi.

Zvezda će takmičenje početi na gostujućem terenu u Rumi protiv Slovena.

Partizan će igrati u Šapcu protiv Mačve, a prošlogodišnji finalista Vojvodina plasirala se direktno u osminu finala pošto je izvukla Mladost GAT, klub koji se povukao iz takmičenja.

Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije:

Grafičar – TSC

Voždovac – Jedinstvo Ub

Trajal – Napredak

Sloven Ruma – Crvena zvezda

Zemun – Radnički 1923

Javor – Železničar Pančevo

Radnik Surdulica – IMT Novi Beograd

OFK Vršac – Tekstilac

Sloboda Užice – Radnički Niš

Mačva Šabac – Partizan

Budućnost Dobanovci – OFK Beograd

Dubočica – Mladost Lučani

Naftagas Elemir – Novi Pazar

Mokra Gora – Spartak Subotica

Borac 1926 Čačak – Čukarički

Utakmice šesnaestine finala na programu su 29. oktobra.

(Beta)

