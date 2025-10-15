Fudbaleri Zvezde igraju u Rumi, Partizan u Šapcu u šesnaestini finala Kupa Srbije

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde igraće u šesnaestini finala tog takmičenja protiv Slovena iz Rume, odlučeno je danas žrebom u Staroj Pazovi.
Zvezda će takmičenje početi na gostujućem terenu u Rumi protiv Slovena.
Partizan će igrati u Šapcu protiv Mačve, a prošlogodišnji finalista Vojvodina plasirala se direktno u osminu finala pošto je izvukla Mladost GAT, klub koji se povukao iz takmičenja.
Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije:
Grafičar – TSC
Voždovac – Jedinstvo Ub
Trajal – Napredak
Sloven Ruma – Crvena zvezda
Zemun – Radnički 1923
Javor – Železničar Pančevo
Radnik Surdulica – IMT Novi Beograd
OFK Vršac – Tekstilac
Sloboda Užice – Radnički Niš
Mačva Šabac – Partizan
Budućnost Dobanovci – OFK Beograd
Dubočica – Mladost Lučani
Naftagas Elemir – Novi Pazar
Mokra Gora – Spartak Subotica
Borac 1926 Čačak – Čukarički
Utakmice šesnaestine finala na programu su 29. oktobra.
(Beta)
