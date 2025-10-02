Fudbaleri Zvezde izgubili od Porta golom u završnici utakmice

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Porto je poveo golom Vilijama Gomesa iz jedanaesterca u osmom minutu, a izjednačio je Vasilije Kostov u 33. minutu. Pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu.

Porto je od početka imao inicijativu, a poveo je u osmom minutu golom Vilijama Gomesa iz jedanaesterca, koji je dosuđen nakon što je Tebo Učena sa obe ruke povukao Deniza Gula u kaznenom prostoru.

Domaći su zapretili i u 15. minutu kada je šutirao Gul, a golman Mateus izbacio loptu u korner.

Prvu priliku Zvezda je imala u 22. minutu kada je Nemanja Radonjić iskosa sa desne strane centrirao u šesnaesterac, a Mirko Ivanić sa 10-ak metara zahvatio loptu glavom i poslao je preko gola.

Crveno-beli su se posle toga oslobodili pritiska i imali nešto više loptu, ali nisu uspeli da ugroze gol protivnika.

U 30. minutu Porto je bio u šansi posle lošije intervencije igrača Zvezde pred golom, prvo je blokiran šut Anhela Alarkona, a zatim je Rodrigo Mora pogodio spoljni deo mreže.

Tri minuta kasnije Zvezda je izjednačila. Tomas Hendel je izveo slobodan udarac i poslao loptu u šesnaesterac, loptu je Miloš Veljković vratio na penal do Kostova koji ju je iz voleja poslao u mrežu.

U 45. minutu Mora je poslao loptu pored gola Zvezde, koja je bila u šansi dva minuta kasnije. Marko Arnautović je pokrenuo kontranapad, izgubio je loptu do koje je došao Timi Maks Elšnik i šutirao, ali je izborio samo korner, posle kojeg nije bilo opasnosti po gol domaćih.

U drugom poluvremenu ređale su se šanse obe ekipe. Golman Zvezde Mateus je u 48. minutu zaustavio šut More, a četiri minuta kasnije sa distance je pokušao Vilijam Gomes.

Nedugo potom sa više od 20 metara pokušao je Hendel, a golman Diogo Košta odbranio. Arnautović je u 57. minutu bio u dobroj šansi, kada je posle centaršuta Naira Tiknizjana glavom poslao loptu pored desne stative.

Posle toga nije bilo prilika, ekipe su igrale oštrije, a domaći su imali blagu inicijativu koju nisu uspeli da iskoriste. Posle duge lopte na drugu stativu u 81. minutu iz peterca je pokušao Borha Sainc ali je poslao loptu preko gola.

Zvezda je u završnici mala dobre prilike za drugi gol. Posle kontranapada u 84. minutu Milson je loše reagovao, a četiri minuta kasnije Bruno Duarte je posle dodavanja Milsona iz izgledne situacije iskosa sa leve strane šutirao visoko preko gola.

Porto je u 89. minutu postigao pobedonosni gol posle nespretne reakcije i grešaka fudbalera Zvezde, u kontranapadu bili su Pepe i Mora, koji je bez problema zatresao mrežu.

Posle dva kola Zvezda ima jedan bod, a Porto ima svih šest bodova.

U trećem kolu Zvezda će 23. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Brage, a Porto će u Engleskoj igrati protiv Notingem Foresta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com