Fudbaleri Zvezde pobedili Čukarički za prvo mesto na tabeli Super lige

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Čukarički 3:0, u ranije odloženoj utakmici šestog kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Zvezda je povela u 13. minutu golom Miloša Veljkovića, a prednost je udvostručio Aleksandar Katai u 54. minutu.

Konačan rezultat postavio je Bruno Duarte u 60. minutu.

Crveno-beli su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je u drugom minutu nadoknade Tebo Učena dobio crveni karton.

Posle druge uzastopne pobede, Zvezda je prva na tabeli sa 41 bodom i ima bod više od drugoplasiranog Partizana.

Čukarički je u poslednje tri utakmice bez pobede i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 23 boda, uz meč manje.

U sledećem kolu Zvezda će u nedelju dočekati Vojvodinu, a Čukarički će u ponedeljak igrati u Nišu protiv Radničkog.

(Beta)

