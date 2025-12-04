Fudbaleri Zvezde pobedili Čukarički za prvo mesto na tabeli Super lige

Zvezda je povela u 13. minutu golom Miloša Veljkovića, a prednost je udvostručio Aleksandar Katai u 54. minutu.
Konačan rezultat postavio je Bruno Duarte u 60. minutu.
Crveno-beli su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je u drugom minutu nadoknade Tebo Učena dobio crveni karton.
Posle druge uzastopne pobede, Zvezda je prva na tabeli sa 41 bodom i ima bod više od drugoplasiranog Partizana.
Čukarički je u poslednje tri utakmice bez pobede i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 23 boda, uz meč manje.
U sledećem kolu Zvezda će u nedelju dočekati Vojvodinu, a Čukarički će u ponedeljak igrati u Nišu protiv Radničkog.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com