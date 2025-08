Fudbaleri Zvezde pobedili Leh u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je povela u devetom minutu golom Radeta Krunića, a Leh je izjednačio u 34. minutu golom Mikaela Išaka. Zvezda je ponovo povela golom Krunića u 53. minutu, a konačan rezultat postavio je Bruno Duarte u 73. minutu.

Već u prvom minutu posle asistencije Mirka Ivanića loptu je glavom zahvatio Duarte, ali ju je golman Bartoš Mrozek lako uhvatio.

Minut kasnije na drugoj strani sa distance je pokušao Luis Palma, a svoju mrežu sačuvao je Mateus.

Zvezda je imala inicijativu, koju je iskoristila u devetom minutu. Posle dobre akcije Milson je dodao do Šerifa Endiajea, a on je poslao loptu do Krunića, koji ju je sa ivice šesnaesterca poslao u mrežu.

Palma je u 15. minutu imao priliku da izjednači, ali je šutirao pored gola.

Domaći su preuzeli inicijativu i u 25. minutu su zapretili kada je lopta iskosa sa leve strane preletela golmana Mateusa, ali je njegov saigtrač Nair Tiknizjan uspeo da otkloni opasnost ispred napadača Leha Mikaela Išaka.

U 32. minutu Leo Bengtson se driblingom oslobodio čuvara i šutirao snažno preko gola, a dva minuta kasnije Leh je izjednačio. Žoao Mutinjo je dobro centrirao na desnu stranu do Išaka, a on je iz voleja poslao loptu u mrežu.

Domaći fudbaleri su se posle toga razigrali, sa desne strane centrirao je Žoel Pereira pred gol, ali je Zvezdina odbrana dobro intervenisala i izbacila loptu u korner.

Odmah je Leh bio u novoj šansi, posle kornera u 38. minutu sa ivice šesnaesterca dobro je šutirao Ali Golizadeh, a golman Mateus je paradom uspeo da odbrani i izbaci loptu u korner.

Do kraja poluvremena Duarte je loše zahvatio loptu glavom pred golom Leha, a golman Mrozek ju je bez problema uhvatio.

Zvezda je na početku drugog poluvremena imala više loptu, a šanse je imao novi igrač Šarl Babika, koji je ušao u igru umesto Milsona.

U 53. minutu Zvezda je ponovo povela posle gužve pred golom Leha. Timi Maks Elšnik je centrirao iz kornera, Krunić je šutirao, a lopta je udarila u stativu i prešla liniju. Sudija Tobijas Šiler je sačekao potvrdu VAR da je lopta celim obimom prešla i priznao je pogodak.

Dva minuta kasnije Šerif je postigao gol, koji je poništen zbog ofsajda.

U 66. minutu Duarte je sa centra dobro dodao loptu do Babike koji je prošao po desnoj strani i iskosa centrirao ka Šerifu, ali je dobro intervenisao golman domaćih i izbacio loptu.

Treći gol za Zvezdu postigao je Duarte u 73. minutu posle dobrog dodavanja Ivanića.

Crveno-beli su kontrolisali igru, a u 78. minutu na teren su ušli Marko Arnautović i Aleksandar Katai umesto Šerifa i Duartea.

Fudbaler Leha Gisli Tordarson se dobrim driblingom oslobodio čuvara i šutirao u 89. minutu, a golman Mateus sačuvao je svoju mrežu.

U drugom minutu nadoknade vremena šutirao je i Elšnik, ali je poslao loptu pored stative.

Revanš utakmica igra se narednog utorka od 21 čas u Beogradu.

(Beta)

