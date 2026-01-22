Fudbaleri Zvezde pobedili Malme i plasirali se u nokaut fazu Lige Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u nokaut fazu Lige Evropa, pošto su večeras na gostujućem terenu pobedili Malme 1:0, u utakmici sedmog kola.

Jedini gol postigao je Vasilije Kostov 16. minutu, pa je Zvezda prvi put u klupskoj istoriji ostvarila četiri uzastopne pobede u evropskom takmičenju.

Zvezda se plasirala u nokaut fazu Lige Evrope, a u poslednjem kolu bi pobedom protiv Selte, ali i u slučaju da se poklope ostali rezultati, mogla da se plasira direktno u osminu finala.

Crveno-beli su od početka kontrolisali utakmicu i nisu dozvolili domaćima da se razigraju i naprave ozbiljne šanse, osim jedne na početku utakmice.

Malme je u drugom minutu imao veliku šansu Emanuel Ekong se dobro driblingom oslobodio čuvara i šutirao pored stative.

Sa druge strane u petom minutu u bliži ugoao šutirao je Aleksandar Katai, ali je odbranio golman Melker Elborg.

Crveno-beli su posle toga uspostavili inicijativu i imali loptu, a Katai je u 12. minutu bio u novoj šansi, kada je poslao loptu pored gola.

Četiri minuta kasnije Zvezda je povela golom Kostova, koji je na drugoj stativi zahvatio loptu posle centaršuta Marka Arnautovića, koga je dobro pronašao Rodrigao.

Zvezda je kontrolisala utakmicu i uglavnom se igralo na polovini Malmea. U šansama su do kraja poluvremena bili Katai i Marko Arnaautović, ali su bili neprecizni.

Malme je na početku drugog poluvremena pokušao da preuzme inicijativu, ali je Zvezda zapretila napadom Nairom Tiknizjana, a zatim i Kostova, a dobru priliku u 58. minutu imao je Seol Jongvu kada je sa distance šutirao pored gola.

Nizali su se napadi beogradske ekipe, u dva navrata je Timi Maks Elšnik mogao do gola, a posle kornera Vladimir Lučić i Rodrigao, ali je dosuđen ofsajd.

Malme je izveo dobar i brz napad u 74. minutu, ali je kod centaršuta Tahe Alija sa desne strane Rodrigao otklonio opasnost i izbacio loptu u korner, posle kojeg je Sead Hakšabanović šutirao visoko preko gola.

Novu šansu Zvezda je imala u 86. minutu kada je Bruno Duarte iz okreta šutirao pored stative.

Posle toga brz kontranapad izveo je Tiknizjan, ali je odbrana domaćih dobro reagovala i izbacila loptu u korner.

Zvezda je pokušavala da postigne drugi gol kako bi obezbedila pobedu, ali je na kraju i jedan pogodak bio dozvoljan za osvojen 13. bod u takmičenju. Malme ima samo bod na 34. mestu.

U sledećem kolu Zvezda će 29. januara dočekati Seltu, a Malme će u Belgiji igrati protiv Genka.

(Beta)

