Fudbaleri Zvezde pobedili Sloven i plasirali se u osminu finala Kupa

Zvezda je povela u 18. minutu golom Nemanje Radonjiča, a konačan rezultat postavio je Mirko Ivanić u 57. minutu.
Zvezda je mogla ubedljivije da pobedi, ali su neprecizni bili Katai, Ivanić, Tomas Hendel i Bruno Duarte.
Sa druge strane najbolju šansu na početku utakmice imao je Dragan Perošević, koji je sa peterca promašio prazan gol.
Utakmicu superligaša i Slovena, koji se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, gledalo je oko 1.000 navijača.
U osminu finala su se prethodno plasirali Mačva, Železničar Pančevo, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci, Grafičar, Spartak, Novi Pazar, Dubočica, OFK Vršac, Jedinstvo sa Uba, Zemun, Trajal, IMT, Radnički Niš i Vojvodina.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com