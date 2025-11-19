Fudbaleri Zvezde pobedili Sloven i plasirali se u osminu finala Kupa

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobedili domaći Sloven 2:0.

Zvezda je povela u 18. minutu golom Nemanje Radonjiča, a konačan rezultat postavio je Mirko Ivanić u 57. minutu.

Zvezda je mogla ubedljivije da pobedi, ali su neprecizni bili Katai, Ivanić, Tomas Hendel i Bruno Duarte.

Sa druge strane najbolju šansu na početku utakmice imao je Dragan Perošević, koji je sa peterca promašio prazan gol.

Utakmicu superligaša i Slovena, koji se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, gledalo je oko 1.000 navijača.

U osminu finala su se prethodno plasirali Mačva, Železničar Pančevo, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci, Grafičar, Spartak, Novi Pazar, Dubočica, OFK Vršac, Jedinstvo sa Uba, Zemun, Trajal, IMT, Radnički Niš i Vojvodina.

