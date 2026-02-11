Fudbaleri Zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije pobedom u Dobanovcima

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u četvrtfinale tog takmičenja, pošto su u Dobanovcima pobedili domaću Budućnost 4:1.

Zvezda je povela u šestom minutu golom Bruna Duartea iz jedanaesterca, a tri minuta kasnije prednost je udvostručio Džej Enem.

Treći gol postigao je Bruno Duarte u 54. minutu, a zatim je jedini gol za domaće postigao Milan Janjić u 81. minutu.

Konačan rezultat postavio je Tomas Handel golom u 83. minutu iz slobodnog udarca.

Prvi put od povratka u Zvezdu, danas je na terenu bio Strahinja Eraković.

U četvrtfinale su se još plasirali Mačva, Zemun, Novi Pazar, Grafičar, Jedinstvo Ub, Trajal i Vojvodina.

(Beta)

