Fudbaleri Zvezde u plej-ofu za Ligu šampiona, remi protiv Leha u Beogradu

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se večeras u plej-of za Ligu šampiona, pošto su u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija odigrali nerešeno 1:1 protiv Leha iz Poznanja.

Zvezda je u prvoj utakmici prošle srede u Poznanju pobedila 3:1. Crveno-beli će u plej-ofu igrati protiv kiparskog Pafosa, koji je ukupnim rezultatom 3:0 eliminisao Dinamo iz Kijeva.

Pred nešto više od 45.000 gledalaca Zvezda je večeras povela u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena golom koji je postigao Šerif Endiaje iz jedanaesterca, a konačan rezultat postavio je Mikel Išak golom u drugom minutu nadoknade vremena.

Leh je imao prvu šansu na utakmici, u petom minutu iz slobodnog udarca sa 18 metara pokušao je Luis Palma, ali je golman Mateus izbacio loptu u korner.

Poljski tim je imao više loptu, ali nije ozbiljnije zapretio.

U 18. minutu domači su mogli da povedu, Bruno Duarte je prošao po desnoj strani i dodao do Šavija Babike, a on je centrirao u srce kaznenog prostora. Snažno je šutirao Timi Maks Elšnik, golman Bartoš Mrozek je odbranio, do lopte je došao Piter Olajinka ali je ponovo Mrozek dobro sačuvao svoju mrežu i izbacio loptu u korner.

Posle kornera nije dobro reagovao Babika.

Leh je imao loptu, ali bez pravih rešenja, a u 31. minutu sa distance je pokušao Leo Bengtson, ali je šutirao pored gola.

Elšnik je prošao po desnoj strani i snažno šutirao u 37. minutu i poslao loptu pored desne stative. Tri minuta kasnije posle centaršuta pred gol Leha, Endiaje nije uspeo da zahvati loptu glavom.

U 44. minutu dosuđen je jedanaesterac za Zvezdu, nakon što je Mateuš Skšipčak srušio Olajinku pred golom Leha. Prethodno, Babika je dobro prošao po desnoj strani i centrirao pred gol, igrači Leha se nisu dobro snašli, nisu uspeli da izbace loptu, do koje je pokušao da dođe Olajinka pre nego što je na njega startovao igrač Leha.

Gol za vođstvo postigao je Endiaje u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

U 50. minutu golman Zvezde lako je zaustavio šut Mikeale Išaha,a četiri minuta kasnije na drugoj strani Mrozek je odbranio šut Elšnika sa distance.

Domaći su napadali i imali inicijativu, ali su od 57. minuta ostali sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Rodrigao, posle prekršaja na Bengtsonom na 17 metara od gola.

U 64. minutu posle centaršuta Seola, Endiaje je pokušao glavom, a golman poljske ekipe bez problema je intervenisao.

Sa druge strane u 68. minutu sa distance je pokušao Žoel Pereira, ali je snažno poslao loptu preko gola.

U 75. minutu zbog ofsajda je poništen gol Endiajea, koji je pre toga obišao golmana i poslao loptu u praznu mrežu.

Tri minuta kasnije žuti karton je dobio igrač Zvezde Rade Krunić, što mu je ukupno treći, pa će propustiti prvu utakmicu plej-ofa protiv kiparskog Pafosa.

Išak je u 88. minutu posle centaršuta slabo zahvatio loptu glavom i poslao je preko prečke.

Išak je u drugom minutu nadoknade postavio konačan rezultat, posle loše intervencije odbrane Zvezde. On je minut kasnije bio u novoj šansi, ali je golman Mateus sačuvao svoju mrežu.

Prve utakmice plej-ofa igraju se 19. i 20. avgusta, a revanši su sedam dana kasnije.

(Beta)

