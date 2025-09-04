Fudbalerka Lija Velti iz Arsenala prešla u Juventus

Dosadašnja fudbalerka Arsenala Lija Velti potpisala je danas dvogodišnji ugovor sa Juventusom.

„Počinje crno-bela era. Dobrodošla“, naveo je Juventus u saopštenju.

Švajcarska 32-godišnja fudbalerka će i ove sezone igrati u Ligi šampiona, pošto je Juventus izborio učešće u elitnom takmičenju osvajanjem titule u italijanskoj ligi.

Velti je prošle sezone osvojila titulu u Ligi šampiona sa Arsenalom. Za sedam godina u londonskom klubu osvojila je titulu i Liga kup.

Za reprezentaciju Švajcarske, sa kojom je igrala ovog leta na Evropskom prvenstvu, odigrala je do sada 125 utakmica i postigla pet golova.

