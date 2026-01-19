Fudbalska reprezentacija Srbije pala na 39. mesto rang-liste Fifa

Fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) zauzima 39. mesto.

Srbija na 39. mestu ima 1.506,34 boda.

Prvo mesto i dalje drži evropski šampion Španija sa 1.877,18 bodova, ispred svetskog prvaka Argentine koja ima 1873,33 boda.

Osim njih svoje pozicije do sedmog mesta redom su zadržali Francuska, Engleska, Brazil, Portugal i Holandija, dok je za tri pozicije napredovao finalista Kupa afričkih nacija Maroko na osmu, što je njegov najbolji plasman.

Belgija, Nemačka i Hrvatska pale su za po jedno mesto, na deveto, 10. i 11. dok je šampion Kupa afričkih nacija Senegal skočio za sedam mesta, na 12.

Najviše je napredovao Kamerun, za 12 mesta, do 45.

Fifa rang-lista:

1. Španija 1.877,18

2. Argentina 1.873,33

3. Francuska 1.870

4. Engleska 1.834,12

5. Brazil 1.760,46

6. Portugal 1.760,38

7. Holandija 1.756,27

8. Maroko 1.736,57

9. Belgija 1.730,71

10. Nemačka 1.724,15

11. Hrvatska 1.716,88

12. Sengal 1.706,83

13. Italija 1.702,06

14. Kolumbija 1.701,3

15. SAD 1.681,88

16. Meksiko 1.675,75

17. Urugvaj 1.672,62

18. Švajcarska 1.654,69

19. Japan 1.650,12

20. Iran 1.617,02

——————

39. Srbija 1.506,34

