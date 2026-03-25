Fudbalski klub Ajaks nedavno bio na meti hakera

U nedavnom hakerskom napadu na fudbalski klub Ajaks otkriveni su lični podaci stotina hiljada navijača tog čuvenog holandskog velikana.

Haker je iskoristio digitalnu grešku da bi pristupio osetljivim sistemima i time je dobio mogućnost da ukine aktivne zabrane ulaska na stadion i ukrade hiljade sezonskih ulaznica, preneli su danas holandski mediji.

Klub je od tada otklonio bezbednosne probleme i pokrenuo istragu.

Ajaks je u saopštenju naveo da je „haker u Holandiji nezakonito dobio pristup“ delovima klupskih sistema. Ta bezbednosna greška omogućila je otkrivanje ličnih podataka od više od 300.000 registrovanih članova.

Jedan od najpopularnijih holandskih klubova naveo je ograničen broj detalja, ali je objavio da su pregledane mejl adrese nekoliko stotina ljudi. Kako se navodi, pristupljeno je ličnim i osetljivim informacijama koje pripadaju manje od 20 ljudi sa zabranom ulaska na stadion.

Ajaks je obavestio navijače da budu posebno oprezni kada primaju sumnjive imejlove ili poruke i da nikada ne otvaraju priloge nepoznatih pošiljaoca.

Napadom je bila ugrožena digitalna infrastruktura za prodaju karata, pa je više od 42.000 navijača sa kupljenim sezonskim ulaznicama moglo da bude ugroženo.

Haker je mogao da ih potpuno ukrade ili da karte za predstojeće utakmice dodeli drugim osoba.

(Beta)

