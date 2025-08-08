Fudbalski klub Vitese pred gašenjem

Holandski fudbalski klub Vitese izgubio je danas poslednju pravnu bitku za povratak licence za nastup u profesionalnim holandskim ligama, što može označiti kraj jednog od najstarijih fudbalskih klubova u Holandiji.

Holandski sud odbio je zahtev Vitesea da se obustavi odluka Holandskog fudbalskog saveza (KNVB) doneta u julu o oduzimanju profesionalne licence klubu.

U saopštenju na zvaničnom sajtu, klub je izrazio „duboku razočaranost i zabrinutost“ zbog ove odluke.

„U prethodnom periodu učinili smo sve što je bilo moguće da ispunimo postavljene uslove, u saradnji sa investitorima i drugim zainteresovanim stranama“, izjavio je Mišel Šaaj, predsednik grupe investitora „De Sterkhouders“, koja je pokušala da spasi klub.

„To što to nije bilo dovoljno je bolno za nas, a pre svega za naše navijače, zaposlene i grad Arnhem“, dodao je on.

Vitese je osnovan 1892. godine, najpre kao kriket klub, a fudbalski tim formiran je iste godine. Jedini veći domaći trofej osvojio je 2017. godine, kada je trijumfovao u Kupu Holandije (KNVB Beker).

Centralni okružni sud u Holandiji naveo je da je sudija presudio da KNVB nije prekršio propise o licenciranju i da je njegova odluka bila opravdana. Takođe je ocenio da je odluka komisije za licenciranje Saveza bila „dovoljno obrazložena“.

Vitese je godinama bio u sukobu sa savezom oko svog statusa. Prošle godine, klub je kažnjen oduzimanjem 18 bodova i izbačen iz elitne Eredivizije, dok je trajala istraga zbog veza sa sankcionisanim ruskim oligarhom Romanom Abramovičem, nekadašnjim vlasnikom Čelsija.

KNVB je u zvaničnom saopštenju naveo da „bolno postaje jasno koliko može biti velika šteta ako klub kontinuirano ne ispunjava uslove sistema licenciranja“.

„Gubitak profesionalne fudbalske licence je težak udarac, ne samo za sam klub, već i za navijače, sponzore, partnere, zaposlene i sve ostale povezane sa Viteseom. Potpuno razumemo koliko je ovo bolan i težak period za njih“, naveo je holandski savez.

Klub je danas saopštio da mu je budućnost neizvesna. Vitese je trebalo da u subotu odigra prvu utakmicu nove sezone u drugom rangu holandskog profesionalnog fudbala protiv Almerea.

„Klub istražuje sve mogućnosti. U međuvremenu, rukovodstvo nastavlja razgovore sa zainteresovanim stranama kako bi obezbedilo nastavak fudbala u Arnhemu“, naveo je klub.

(Beta)

