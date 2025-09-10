Fudbalski savez Italije se nije izvinio Izraelu zbog koškanja igrača posle utakmice

Fudbalski savez Italije nije se izvinio Izraelcima zbog koškanja igrača po završetku utakmice dve reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, preneli su danas italijanski mediji.

Fudbaleri Italije pobedili su u pondeljak uveče Izrael 5:4, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Izrael je bio domaćin na neutralnom terenu u Debrecinu, po završetku utakmice došlo je do koškanja igrača, a umešao se i selektor Italije Dženaro Gatuzo.

Fudbaleri Izraela optužili su italijanske igrače da su ih tokom utakmice vređali i psovali, zbog čega je na kraju došlo do incidenta.

Izraelski mediji preneli su da su se predstavnici Fudbalskog saveza Italije izvinili zbog ponašanja svojih igrača, ali su izvori iz italijanske reprezentacije nezvanično rekli za list Republika da nije bilo izvinjenja i da nema razloga za izvinjenje.

Izvor Fudbalskog saveza Italije rekao je da se radilo o „stvarima na terenu“.

Italija i Izrael igraće ponovo 14. oktobra u Udinama.

U kvalifikacionoj Grupi I Italija je odigrala četiri utakmice, a sve ostale ekipe po pet. Prva je Norveška sa svih 15 bodova, Italija je druga sa devet, koliko ima i trećeplasirani Izrael. Estonija ima tri boda na četvrtom mestu, a Moldavija je poslednja bez bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com