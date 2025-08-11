Fudbalski savez Španije odobrio zahtev za odigravanje prvenstvene utakmice u SAD u decembru

Fudbalski savez Španije odobrio je danas zahtev da se prvenstvena utakmica Viljareala i Barselone odigra 20. decembra u Majamiju.

Fudbalski savez će zatražiti dozvole od Evropske fudbalske unije (Uefa) i Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Utakmica 17. kola španskog prvenstva između Viljareala i Barselone igrala bi se 20. decembra na Hard Rok stadionu.

Španska liga je prvo 2018. godine pokušala da organizuje utakmicu u SAD, ali je predlog odbačen posle kritika pojedinih igrača, navijača i klubova. Posle toga bilo je još neuspešnih pokušaja.

Organizovanje utakmica u inostranstvu deo je cilja španske lige da promoviše svoj proizvod i brend u drugim zemljama.

Liga ima dugoročno partnerstvo sa grupom Relevent Sports, koja je deo portfolija kompanije Stivena Rosa, uključujući Hard Rok stadion, klub Majami Dolfins, trku Formule 1 za Veliku nagradu Majamija i teniski masters u Majamiju.

