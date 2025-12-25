Fudbalski savez Srbije uručio nagrade najboljima u 2025.

Selektorki ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidiji Stojkanović danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi uručena nagrada Zlatna lopta za najboljeg trenera godine.

Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine u domaćem fudbalu dobila je žena. Stojkanović je prva žena sa Uefa pro licencom u srpskom fudbalu.

Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera dobio je igrač Notingem Foresta Nikola Milenković, dok je za najbolju fudbalerku proglašena Tijana Filipović članica Spartaka iz Moskve.

Nagradu za najperspektivnijeg fudbalera dobio je igrač Crvene zvezde Vasilije Kostov, a za najperspektivniju fudbalerku Aleksandra Gajić iz Sent Etjena.

Za najperspektivnijeg trenera proglašen je Radomir Koković iz Železničara iz Pančeva.

