Fulam pobedio Totenhem u Premijer ligi

Prednost Fulamu doneo je Keni Tete golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Hari Vilson pogotkom dva minuta kasnije.
Konačan rezultat postavio je vezista Totenhema Mohamed Kudus pogotkom u 59. minutu.
Srpski vezista u ekipi Fulama Saša Lukić ušao je u igru u 68. minutu.
Fulam zauzima 15. mesto na tabeli sa 17 bodova, dok se Totenhem nalazi na 10. poziciji sa 18 bodova.
Fulam će u narednom kolu u Londonu dočekati Mančester siti, dok će Totenhem igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla.
