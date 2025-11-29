Fulam pobedio Totenhem u Premijer ligi

Fudbaleri Fulama pobedili su večeras na gostujućem terenu u Londonu gradskog rivala Totenhem 2:1, u utakmici 13. kola Premijer lige.

Prednost Fulamu doneo je Keni Tete golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Hari Vilson pogotkom dva minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je vezista Totenhema Mohamed Kudus pogotkom u 59. minutu.

Srpski vezista u ekipi Fulama Saša Lukić ušao je u igru u 68. minutu.

Fulam zauzima 15. mesto na tabeli sa 17 bodova, dok se Totenhem nalazi na 10. poziciji sa 18 bodova.

Fulam će u narednom kolu u Londonu dočekati Mančester siti, dok će Totenhem igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla.

(Beta)

