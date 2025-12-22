Fulkrug blizu prelaska na pozajmicu u Milan

Fudbaler Vest Hema Niklas Fulkrug obaviće ove sedmice lekarske preglede u Italiji uoči prelaska na pozajmicu u Milan do kraja sezone.

Kako je danas prenela Gazeta delo Sport, uprava Milana postigla je dogovor sa Vest Hemom o dovođenju na pozajmicu nemačkog 32-godišnjeg napadača, uz mogućnost da ga kupi na kraju sezone.

Izvor portala Fudbal Italija naveo je da Milan ima mogućnost da kupi Fulkruga za iznos od 11 do 13 miliona evra.

Gazeta je prenela da je fudbaler pristao na manje smanjenje plate kako bi prešao u Milan i ne želi da se vrati u Vest Hem, pa očekuje da će londonski klub pristati na opciju za otkup ugovora manju od 13 miliona.

(Beta)

