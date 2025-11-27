Gaćinović strelac u pobedi AEK-a, poraz Kristal Palasa u Ligi konferencija

Fudbaleri AEK-a pobedili su večeras u Firenci Fjorentinu 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige konferencija.

Jedini gol postigao je srpski fudbaler Mijat Gaćinović u 38. minutu.

Igrač Fjorentine Alber Gudmundson postigao je gol u 17. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Ekipa Marka Nikolića je 10. na tabeli sa sedam bodova, a Fjorentina ima šest bodova na 17. mestu.

U petom kolu 11. decembra AEK će u Turskoj igrati protiv Samsunspora, a Fjorentina će biti domaćin Dinamu iz Kijeva.

Fudbaleri Strazbura pobedili su na svom terenu Kristal Palas 2:1.

Engleska ekipa povela je golom koji je Tajrik Mičel postigao u 38. minutu, a domaći su izjednačili u 53. minutu kada je strelac bio Emanuel Emegča.

Pobedu Strazburu doneo je Samir El Murabet u 77. minutu.

Posle treće pobede Strazbur se popeo na drugo mesto na tabeli sa 10 bodova, a Kristal Palas je posle drugog poraza 18. sa šest bodova.

U sledećem kolu Strazbur će igrati u Škotskoj protiv Aberdina, a Kristal Palas će u Irskoj igrati protiv Šelburna.

Fudbaleri Samsunspora odigrali su u Rejkjaviku nerešeno 2:2 protiv domaćeg Brejdablika.

Domaći su poveli golom Davida Ingvarsona u šestom minutu, a turski klub preokrenuo je zahvaljujući dvostrukom strelcu Marijusu, koji je postigao golove u 20. i 55. minutu.

Bod Brejdabliku obezbedio je Kristofer Kristinson u 72. minutu.

Samsunspor je i dalje bez poraza i prvi je na tabeli sa 10 bodova, a Brejdablik je bez pobede i sa dva boda zauzima 32. mesto na tabeli.

U petom kolu Samsunspor će dočekati AEK, a Brejdablik će biti domaćin Šamroku.

Fudbaleri Sparte iz Praga pobedili su Legiju u Varšavi 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Anhelo Presjado u 41. minutu.

Posle druge pobede Sparta ima sedam bodova na 11. mestu, a Legija je posle trećeg poraza 28. sa tri boda.

U sledećem kolu Sparta će u Rumuniji igrati protiv Univerzitatee, a Legija će u Francuskoj igrati protiv Noe.

U ostalim utakmicama Rijeka je na svom terenu odigrala nerešeno 0:0 protiv AEK-a iz Larnake, a Aberdin je u Škotskoj odigrao 1:1 protiv Noe.

Drita je na svom terenu pobedila Škendiju 1:0, Jagjelonija je u Poljskoj pobedila Kups 1:0, dok je Šahtjor u Dablinu pobedio domaći Šamrok 2:1.

