Gadecki i Pirs odbranili titulu u mešovitom dublu na Australijan openu

Australijski teniseri Olivija Gadecki i Džon Pirs odbranili su danas titulu u mešovitom dublu na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, pošto su u finalu pobedili francuski par Kristinu Mladenović i Manuela Ginara posle tri seta 4:6, 6:3, 10:8.

Gadecki i Pirs pobedili su posle sat i 33 minuta i postali prvi par koji je osvojio dve uzastopne titule u mešovitom dublu u Melburnu još od 1989. godine.

Francuski par je dobro počeo, poveo je 2:0, ali su domaći igrači vratili brejk i izjednačili na 2:2.

Mladenović i Ginar su posle toga napravili dva brejka i poveli 5:2, tu prednost su sačuvali i poveli u meču.

Gadecki i Pirs su im oduzeli servis u četvrtom gemu drugog seta, zadržali su prednost brejka i izjednačili.

Francuski par je u trećem setu, super taj-brejku vodio 6:4 i 7:5, ali su Gadecki i Pirs uspeli da preokrenu i posle druge meč lopte osvoje drugi trofej u Melburnu.

Pre njih, dve uzastopne titule u mešovitom dublu na Australijan openu osvojili su Čehinja Jana Novotna i Amerikanac Džim Pju 1988. i 1989. godine.

(Beta)

