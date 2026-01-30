Gadecki i Pirs odbranili titulu u mešovitom dublu na Australijan openu

Gadecki i Pirs pobedili su posle sat i 33 minuta i postali prvi par koji je osvojio dve uzastopne titule u mešovitom dublu u Melburnu još od 1989. godine.
Francuski par je dobro počeo, poveo je 2:0, ali su domaći igrači vratili brejk i izjednačili na 2:2.
Mladenović i Ginar su posle toga napravili dva brejka i poveli 5:2, tu prednost su sačuvali i poveli u meču.
Gadecki i Pirs su im oduzeli servis u četvrtom gemu drugog seta, zadržali su prednost brejka i izjednačili.
Francuski par je u trećem setu, super taj-brejku vodio 6:4 i 7:5, ali su Gadecki i Pirs uspeli da preokrenu i posle druge meč lopte osvoje drugi trofej u Melburnu.
Pre njih, dve uzastopne titule u mešovitom dublu na Australijan openu osvojili su Čehinja Jana Novotna i Amerikanac Džim Pju 1988. i 1989. godine.
(Beta)
