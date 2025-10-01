Gael Monfis će završiti karijeru na kraju sezone 2026.

Francuski teniser Gael Monfis saopštio je danas da će na kraju sezone 2026. završiti profesionalnu karijeru.

„Prvi put sam držao reket u rukama sa dve i po godine, a profesionalno sam počeo da igram sa 18. Prilika da svoju strast pretvorim u profesiju je privilegija koju sam cenio tokom svakog meča i trenutka moje 21-godišnje karijere. Iako mi ova igra znači sve na svetu, izuzetno sam zadovoljan svojom odlukom“, piše u objavi 39-godišnjeg Monfisa na društvenim mrežama.

Nekadašnji šesti teniser sveta je tokom svoje profesionalne osvojio ukupno 13 titula, dok mu je najbolji rezultat na grend-slem turnirima bio plasman u polufinale Rolan Garosa 2008. godine i Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država 2016. godine.

„Iako sam bio blizu, nikada nisam osvojio grend-slem tokom karijere. Neću se pretvarati da očekujem da ću to učiniti tokom sledeće godine“, naveo je Monfis.

Monfis je u januaru ove godine, nakon trijumfa u Oklendu, postao najstariji teniser koji je osvojio titulu na nekom ATP turniru.

„Svakoj osobi koja je ikada navijala ili vikala ‘Ajde, Gael!’ u stvarnom životu ili na televizijski ekran: vaša energija i ljubav su mi zaista sve“, kazao je Monfis.

Monfis je naveo i da je igrao u „zlatnoj eri“ tenisa, zajedno sa nekim od najvećih igrača u istoriji tog sporta, među koje je uvrstio i srpskog tenisera Novaka Đokovića.

„Imao sam šansu da igram u ‘zlatnoj eri’ tenisa, zajedno sa nekim od najvećih imena u istoriji našeg sporta – Federerom, Nadalom, Đokovićem i Marejom“, izjavio je Monfis.

Sezona 2026. počeće 5. januara turnirom u Brizbejnu, dok je završni ATP turnir na programu od 15. novembra u Italiji.

(Beta)

