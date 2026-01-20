Gael Monfis se oprostio od Australijan opena

Francuski teniser Gael Monfis odigrao je danas svoj poslednji meč na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, a sa terena je, uprkos porazu, ispraćen ovacijama.

Neće biti bisa za 39-godišnjeg Monfisa, koji je vrlo popularan u Melburn parku poslednjih decenija. Nakon što je imao set i brejk prednosti, Monfis je izgubio meč prvog kola od lokalnog kvalifikanta Dejna Svinija sa 6:7(3), 7:5, 6:4, 7:5.

Bio je to njegov 20. Australijan open, 69. nastup na grend slem turnirima, ali je 24-godišnji Svini jednostavno nadmašio Monfisa u onome od čega je Francuz napravio karijeru – brzo se kretao, skakao, kotrljao se po terenu i pronalazio način da osvaja poene gotovo niotkuda.

Suprotno pravilima, Monfis je ostao na terenu da se obrati publici nakon intervjua sa pobednikom.

„Moje putovanje je davno počelo. Sada je 2026. godina i to je ciljna linija“, rekao je Monfis.

Monfis je pre turnira najavio da će ova godina biti njegova poslednja u karijeri u kojoj je stigao do četvrtfinala Australijan opena 2016. i 2021. godine i polufinala na Rolan Garosu i Otvorenom prvenstvu SAD.

Francuz je izveo jedan od svojih prepoznatljivih forhend skokova pred kraj prvog seta, ali ti klasični udarci nisu bili dovoljno česti. Monfis je redovno odlazio po peškir kraj terena i često se saginjao da se osloni na svoj reket u meču koji je trajao skoro četiri sata.

Monfis u karijeri ima skor od 22/21 u grend slem mečevima koji su se igrali u pet setova, a kada je napravio brejk u četvrtom setu delovalo je da će uspeti da ga dobije. Ipak, Svini nije popustio, nošen gromoglasnom podrškom sa tribina.

U Monfisovoj grupi navijača bila je i njegova supruga, teniserka Elina Svitolina, ali oni nisu mogli da se takmiče sa bukom koju su pravili australijski navijači.

„Hvala vam puno na ovom neverovatnom putovanju. Imam mnogo lepih uspomena ovde, velike bitke, četvrtfinale. Veoma sam srećan što sam tako dugo igrao ovde. Hvala vam“, rekao je Monfis.

(Beta)

