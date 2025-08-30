Gakpo produžio ugovor sa Liverpulom

Fudbaler Liverpula Kodi Gakpo produžio je danas ugovor sa engleskim klubom na „više godina“.

Liverpul u svom saopštenju nije naveo tačnu dužinu novog ugovora 26-godišnjeg holandskog napadača.

„Neverovatan je osećaj produžiti ugovor ovde u ovom prelepom klubu. Veoma sam zahvalan i nadam se da ću moći da uzvratim još mnogo lepih trenutaka. Osećam se kao kod kuće, moja porodica se oseća kao kod kuće i to je takođe uvek velika odluka. Oni se osećaju dobro. Veoma sam srećan u klubu, dobra je grupa, dobri saigrači, tako da je život oko samog fudbala veoma dobar i uživam u svakom trenutku. Veoma sam zahvalan što mogu da produžim ugovor“, naveo je Gakpo, a preneo sajt kluba.

Gakpo je u Liverpul došao u januaru 2023. godine iz PSV-a, i od tad je odigrao ukupno 131 utakmicu i postigao 42 gola za aktuelnog šampiona Premijer lige.

„Očigledno je da je moj cilj da osvojim više titula sa klubom, sa timom. Mislim da trenutno imamo veoma dobar tim i pokušavamo da ponovo gradimo nešto posebno. Očigledno smo prošle sezone osvojili ligu, tako da moramo da je branimo najbolje što možemo. Želimo da osvojimo i Ligu šampiona i ostale kupove, tako da je to ono čemu težimo. Što se mene lično tiče, mislim da bih želeo da nastavim da se razvijam, tako da svaka godina mora biti bolja od prethodne. To je ono čemu težimo“, rekao je Gakpo.

(Beta)

