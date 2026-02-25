Galatasaraj u osmini finala Lige šampiona

Fudbaleri Galatasaraja plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, uprkos tome što su večeras u revanš meču plej-ofa, na gostujućem terenu u Torinu, posle produžetaka izgubili od Juventusa 2:3, nakon što je regularni deo utakmice završen rezultatom 3:0 u korist italijanskog tima.

Galatasaraj je u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Istanbulu, bio bolji 5:2, pa je u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 7:5.

Prednost Juventusu doneo je Manuel Lokateli golom iz penala u 37. minutu. Jedanaesterac je skrivio vezista Galatasaraja Lukas Toreira, koji je u svom kaznenom prostoru faulirao Hefrena Tirama, a Lokateli je sigurno realizovao svoj udarac sa „bele tačke“.

Vođstvo Juventusa je pogotkom u 70. minutu uvećao Federiko Gati, koji je nakon oštrog centaršuta po zemlji Pjera Kalulua loptu sa male udaljenosti prosledio u mrežu gola Galatasaraja.

Treći gol za Juventus, koji je italijanskom timu doneo izjednačenje u ukupnom rezultatu dvomeča, postigao je Veston Makeni u 82. minutu. Nakon centaršuta iz slobodnog udarca, Ten Kopmajners je uspeo da glavom ubaci loptu u peterac Galatasaraja, odakle je Makeni sa veoma male udaljenosti savladao golmana turskog tima Ugurdžana Čakira.

Nije bilo promene rezultata do kraja regularnog dela utakmice pa je meč otišao u produžetak.

Vođstvo Galatasaraju u ukupnom rezultatu dvomeča je golom u prvom minutu nadoknade prvog produžetka vratio Viktor Osimen. Nigerijski napadač je primio dobro dodavanje Bariša Alpera Jilmaza i savladao golmana Juventusa Matiju Perina tako što mu je loptu provukao „kroz noge“.

Konačan rezultat je postavio Jilmas pogotkom u 119. minutu. Turski napadač je nakon dodavanja Vilfreda Singa sam izašao ispred golmana Perina i, kao i Osimen, provukao mu loptu „kroz noge“ za novi pogodak turskog tima.

Juventus je od 48. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Lojd Keli dobio direktan crveni karton zbog neopreznog gaženja članka Jilmaza.

Srpski krilni igrač u ekipi Juventusa Filip Kostić ušao je u igru u 109. minutu, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Dušan Vlahović propustio meč zbog povrede.

Galatasaraj će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Liverpula ili Totenhema.

(Beta)

