Galatasaraj ubedljiv protiv Juventusa u plej-ofu Lige šampiona

Fudbaleri Galatasaraja pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Juventus 5:2, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona.
Galatasaraj je poveo golom Gabrijela Sara u 15. minutu, a Juventus je preokrenuo golovima dvostrukog strelca Tena Kopmejnersa u 16. i 32. minutu.
Turska ekipa bila je bolja u nastavku, Noa Lang izjednačio je u 49. minutu, a prednost je doneo Davinson Sančes u 60. minutu.
Četvrti gol postigao je Lang u 75. minutu, a konačan rezultat postavio je Saša Boe u 86. minutu.
Italijanska ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Huan Kabal dobio drugi žuti karton u 67. minutu.
Revanš utakmica igra se naredne srede u Torinu.
Pobednik dvomeča plasiraće se u osminu finala Lige šampiona.
Večeras prve utakmice igraju još Monako – Pari Sen Žermen, Benfika – Real Madrid i Borusija Dortmund – Atalanta.
(Beta)
