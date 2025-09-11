Gana pobednik 18. etape Vuelte

Italijanski biciklista Filipo Gana pobednik je današnje 18. etape na hronometar trke Vuelta, a prednost u generalnom plasmanu zadržao je Danac Jonas Vingegor.

Vozač Ineosa je etapu dugu 12,2 kilometra u Valjadolidu završio za 13 minuta.

Drugi je bio Australijanac Džej Vajn iz ekipe Emirejts sa sekundom zaostatka, a treće mesto zauzeo je Portugalac Žoao Almeida iz Emirejtsa sa osam sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu Vingegor etapu je završio na devetom mestu sa 18 sekundi zaostatka.

Biciklisti su vozili 12,2 kilometra, umesto 27,2, pošto je etapa skraćena zbog bezbednosnih razloga, nakon protesta propalestinskih demonstranata koji traže da se ekipa Izrael Premijer Teh isključi iz takmičenja.

Tokom etape u Valjadolidu navijači su mahali palestinskim zastavaka i zviždali biciklistima izraelske ekipe, ali nije bilo većih incidenata.

Vingegor je vodeći u trci sa 65:07,13 sati i ima 40 sekundi prednosti u odnosu na Almeidu, koji je za 10 sekundi smanjio zaostatak. Treći je Britanac Tom Pidkok iz ekipe Q36,5 sa 2:39 minuta zaostatka.

Naredna 19. etapa dužine 161,9 kilometra vozi se u petak od Ruede do Gihuela.

Trka se završava u nedelju u Madridu.

(Beta)

