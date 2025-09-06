Gasli produžio ugovor sa Alpinom do kraja 2028. godine

Francuski vozač Formule 1 Pjer Gasli produžio je danas ugovor sa Alpinom do kraja 2028. godine.

Gasli je došao u francuski tim 2023. godine i imao je ugovor i za 2026, ali je danas produžio saradnju na još dve godine.

Vest je objavljena u Monci, gde se ovog vikenda održava trka za Veliku nagradu Italije, gde je Gasli ostvario jedinu pobedu u karijeri 2020. godine.

On je sa Alpinom u dve trke bio na pobedničkom postolju 2023. godine u trci za Veliku nagradu Holandije i godinu dana kasnije u Sao Paolu.

„Oduševljen sam zbog dugoročne saradnje sa Alpinom. Kao Francuz posebno sam ponosan što vozim za francusku kompaniju. Otkako sam došao 2023. godine, mislio sam da je ova ekipa pravo mesto za budućnost“, rekao je Gasli, navodi se u saopštenju ekipe.

„Želim da budem ovde u godinama koje dolaze kako bih ostvario zajednički cilj – da pobeđujem u trkama i osvajam titule. Svi smo u ovome zajedno i radujem se nastavku ove posebne priče“, dodao je 29-godišnji Gasli.

Kvalifikacije za trku na programu su u 16 časova, a trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com