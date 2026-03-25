Gatuzo: Polufinale baraža najvažnija utakmica u mojoj trenerskoj karijeri

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Đenaro Gatuzo rekao je danas daje predstojeća polufinalna utakmica baraža za Svetsko prvenstvo najvažnija u njegovoj trenerskoj karijeri i naveo da ekipa ne sme da potceni Severnu Irsku.

„Lagao bih ako bih rekao da kada legnem u krevet uveče, da ne čujem glasove koji mi govore: ‘Odvedi nas na Svetsko prvenstvo, odvedi nas na Svetsko prvenstvo, odvedi nas na Svetsko prvenstvo. Čujem ih, a takođe čujem i da je ovo najvažnija utakmica u mojoj karijeri, čak iako sam trener već godinama“, rekao je Gatuzo, preneli su italijanski mediji.

Italija igra u četvrtak od 20.45 u Bergamu protiv Severne Irske, polufinalnu utakmicu baraža za Svetsko prvenstvo ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku. Pobednik tog duela igraće na gostujućem terenu 31. marta protiv pobednika meča Velsa i Bosne i Hercegovine.

„Spreman sam i verujte mi da ne razmišljam o tome šta se dešava ako stvari krenu loše. Želim da mislim pozitivno. Sutra ćemo sigurno igrati našu igru i videćemo“, naveo je Gatuzo.

Upitan je čega njegova ekipa mora da se pazi u predstojećoj utakmici.

„Potrebno je iskustvo na terenu, ali moramo biti spremni da se mučimo ako protivnik stalno bude ubacivao loptu u kazneni prostor, da zapamtimo da će svaki slobodan udarac dovesti do toga da njihov golman snažno izbaci dugu loptu napred, a osam ili devet igrača pokazuju neverovatnu borbu za loptom. Sve to znamo, o tome smo mesecima pričali sa igračima uživo i telefonom“, rekao je on.

„Moderni igrači su se razvili, sposobni su da proučavaju taktičke sisteme. Dva dana držimo video predavanja. Oni znaju šta bi trebalo da rade, da nanjuše opasnost, da veruju u svaku loptu. Moramo da budemo oprezni na prekidima. Ne kažem da igraju samo dugim loptama, ali to je njihova karakteristika i to rade veoma dobro“, dodao je selektor.

Gatuzo je rekao da će moči da računa na Đanluku Mančinija, Matea Politana i Rikarda Kalafjorija, a da će biti provereno u kakvom su stanju Alesandro Bastoni i Đanluka Skamaka.

„Na početku priprema, trojica, četvorica ili petorica su jedva stajali, ali su izdržal. Skamaka nije želeo da ode kući, dopada mi se takav duh, čak sam uspeo i da se našalim sa njima na treningu, ali svi znaju svoje mesto i šta da rade“, naveo je on.

Gatuzo je rekao da je ekipa vežbala u slučaju da dođe do jedanaesteraca i da će prvi izvođal biti Mateo Retegi.

Italija nije igrala na poslednja dva Svetska prvenstva u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine.

„Na nama je, ako damo sve od sebe, ostalo će doći. Ne možemo tražiti ništa ni od koga, sami upravljamo svojom sudbinom. Ljudi govore da nemamo identite, to je u redu da pričaju. Spremni smo, lake utakmice ne postoje“, rekao je selektor.

„Ne volim da pričam igračima svoja iskustva, pošto oni moraju sve da dožive. Ne možete potceniti protivnika, došli su dovde zbog strasti i odlučnosti, ponašaju se kao da je svaka lopta prva i poslednja u njihovim životima i mi ne možemo da uradimo ništa manje od toga“, dodao je Gatuzo.

(Beta)

