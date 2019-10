Gavrilović: Želimo pobedu pred napornu nedelju

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Andrija Gavrilović rekao je da očekuje pobedu nad Megom u 4. kolu ABA lige i pravu podlogu pred početak serije teških mečeva.

Crveno-bele posle Mege u sedam dana čekaju dueli sa Efesom i Himkijem u Evroligi, kao i gostovanje Ciboni u Zagrebu.

„Očekuje nas važna utakmica u kojoj je cilj pobeda protiv ekipe koja je mlada, tako selektirana da je uvek agresivna na terenu, agresivna u odbrani i na skoku, i koja će igrati bez opterećenja, sa dosta samopouzdanja, posle pobede nad ekipom Zadra u prošlom kolu“, rekao je Gavrilović za klupski sajt.

Gavrilović, koji je preuzeo tim posle odlaska Milana Tomića početkom nedelje, potvrdio je da se u konkurenciju vraća Bili Beron.

„Želimo bodove i pobedu posebno pred izuzetno napornu nedelju koja nas očekuje. Mo Faje je lakše povredio skočni zglob protiv Barselone i na dan utakmice odlučićemo da li nam je na raspolaganju za ovaj meč“.

Centar Ognjen Kuzmić nakon povratka na parket protiv Barselone nada se trijumfu.

„Važna utakmica za nas, želimo pobedu protiv mlade ekipe koja će biti potpuno rasterećena i igraće bez pritiska. Mi imamo naš cilj, bodovi su nam potrebni i ako se budemo pridržavali dogovora pred ovaj meč, i to sprovedemo na terenu dobrom igrom, kontrolom utakmice, verujem da ćemo doći do pobede koja nam je važna pred put u Istanbul pa onda i dolazak Himkija u Beograd. Pozivam navijače da dođu u Železnik i pruže nam podršku, već sam rekao i u petak, potrebno nam je vreme da se uigramo da složimo sve, a onda ćemo biti pravi“, zaključio je on.

Utakmica između Crvene zvezde i Mege igra se sutra od 17 sati u FMP areni u Železniku, umesto u „Aleksandar Nikolić“ zbog zauzetosti dvorani.

(Tanjug)