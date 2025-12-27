Geji će najverovatnije do leta ostati u Kristal Palasu

Kapiten Kristal Palasa Mark Geji najverovatnije će ostati u tom fudbalskom klubu do kraja ugovora, do leta, uprkos tome što su za njega zainteresovani brojni klubovi u januarskom prelaznom roku.

Njegov ugovor ističe za šest meseci, kada će kao slobodan igrač napustiti Kristal Palas, a Bi-Bi-Si (BBC) je danas preneo da će se to najverovatnije dogoditi.

Engleski fudbaler bi u januaru mogao da potpiše predugovor sa nekim stranim klubom, među kojima su interesovanje iskazali Bajern Minhen, Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid i Inter.

U Engleskoj Liverpul i Mančester siti su zainteresovani za 25-godišnjeg odbrambenog fudbalera.

Geji je ovog leta bio blizu prelaska u Liverpul, nakon što su se klubovi dogovorili o transferu vrednom 35 miliona funti, ali je transfer propao jer Kristal Palas nije uspeo da dovede zamenu.

(Beta)

