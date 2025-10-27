Generalni direktor FK Crvena zvezda Terzić: Verujemo u Vladana Milojevića

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da rukovodstvo tog kluba veruje u sposobnost trenera Vladana Milojevića i njegovog stručnog štaba da izađu iz rezultatske krize i dodao da do promena neće doći.

„Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača“, naveo je Terzić, a preneo klub.

Rukovodstvo Fudbalskog kluba Crvena zvezda se danas sastalo sa Milojevićem i pružilo mu punu podršku u daljem radu.

Terzić je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se, kako klub navodi, „na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima“.

Crvena zvezda je sezonu u Ligi Evropa počela sa jednim osvojenim bodom iz tri utakmice. Nakon remija protiv Seltika (1:1) u prvom kolu, beogradski crveno-beli su vezali dva uzastopna poraza u tom takmičenju, prvo od Porta (1:2), pa i od Brage (0:2).

U svom prošlom meču, u okviru 13. kola Super lige Srbije, ekipa Crvene zvezde je odigrala nerešeno protiv Radničkog iz Niša (0:0) i sad na prvom mestu na tabeli državnog prvenstva ima isti broj bodova kao drugoplasirani Partizan, uz utakmicu manje.

(Beta)

