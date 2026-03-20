Giljermo Očoa ponovo na spisku reprezentacije Meksika

Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire pozvao je 40-godišnjeg golmana Giljerma Očou za predstojeće prijateljske utakmice sa Portugalom i Belgijom.

Očoa nije pozivan u nacionalni tim od prošlogodišnjeg Gold kupa, gde je bio zamena tokom celog turnira Luisu Malagonu koji je prošle nedelje pokidao Ahilovu tetivu i propustiće Svetsko prvenstvo.

Očoa, koji se nada da će učestvovati na svom šestom Svetskom prvenstvu, nije bio starter od novembra 2014. godine kada je Meksiko izgubio od Hondurasa.

Fudbaleri Meksika će ugostiti Portugal 28. marta na ponovnom otvaranju stadiona Asteka, a tri dana kasnije igraće sa Belgijom na Soldžer Fildu u Čikagu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com