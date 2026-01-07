Glasner: Kristal Palas će prodati kapitena za pravu cenu

Trener fudbalera Kristal Palasa Oliver Glasner rekao je da bi klub prodao kapitena Marka Gejia ovog meseca za pravu cenu.

Engleskom fudbaleru na leto ističe ugovor, a za njega je zainteresovan Mančester siti, koji pokušava da ga dovede u januarskom prelaznom roku.

Palas je prošlog leta odbio 35 miliona funti od Liverpula, ali sada rizikuje da 25-godišnji fudbaler ode bez obeštećenja na kraju sezone.

Siti želi da ga dovede zbog povreda koje su u nedelju protiv Čelsija doživeli Joško Gvardiol i Ruben Dijaš.

„Nisam naivan. Ako stigne velika ponuda od Sitija i Mark želi da je prihvati, to će se dogoditi“, rekao je Glasner, preneli su Atletik i Tajms.

Geji bi u januaru mogao da potpiše predugovor sa nekim stranim klubom, među kojima su interesovanje iskazali Bajern Minhen, Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid i Inter.

„Ako vrednujete samo sport, svi u klubu bi vam rekli da Mark mora da ostane. Predsednik će vam reći isto. Ali to nije jednodimenzionalno. Ako gledate finansijsku situaciju, to je veoma važno“, rekao je trener londonskog kluba.

„Ako se neko pojavi, doći će trenutak kada će klub reći: ‘Sada je finansijsko pitanje važnije od sportskog pitanja’. Postojaće prag gde će klub morati da kaže da će se to dogoditi, sve dok Mark kaže da želi da ode, pošto je konačna odluka uvek na igraču“, dodao je Glasner.

Geji je sa Palasom osvojio 12. mesto prošle sezone u Premijer ligi i FA kup, pa se klub plasirao u evropsko takmičenje prvi put u istoriji.

Ekipa je u avgustu osvojila Komjuniti Šild, pobedom protiv aktuelnog šampiona Liverpula posle jedanaesteraca, a trenutno zauzima 14. mesto na tabeli Lige konferencija i plasiraće se u nokaut fazu.

„Predsednik je tokom leta odbio mnoge ponude pošto želimo da igramo uspešnu sezonu i želeo je da osvojimo Komjuniti Šild. Dakle, Mark je važan, a onda je odbio ponudu. Prag u to vreme, novac koji nam je ponuđen, nije bio iznad toga. Možda je bio blizu, ali nije bio iznad njega“, rekao je Glasner.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com