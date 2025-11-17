Glavni teren Sportskog centra Partizan – Teleoptik od danas nosi ime Momčila Vukotića

Glavni teren Sportskog centra „Partizan – Teleoptik“ u Zemunu od danas nosi ime legendarnog fudbalera crno-belih Momčila Vukotića, saopštio je beogradski klub.

„Sportski centar ‘Partizan – Teleoptik’ u Zemunu već decenijama je mesto na kojem se rađaju nove generacije crno-belih fudbalera. Tamo gde svaki pas, svaki trening i svaki pogodak znače početak sna o nošenju dresa sa grbom Partizana. Odlukom Kluba, glavni teren od sada nosi ime legende Momčila Moce Vukotića, jednog od najvećih koji su ikada branili boje našeg Kluba“, piše u današnjem saopštenju Partizana.

Vukotić je za Partizan igrao u dva mandata, prvo od 1968. do 1978. godine, pa potom od 1979. do 1984. godine.

Drugi je na večnoj listi po broju nastupa za beogradske crno-bele sa 791 odigranom utakmicom, i četvrti po broju postignutih golova sa 339 pogodaka.

Nakon završetka igračke karijere je bio trener Partizana od 1988. do 1989. godine.

Partizan je naveo i da će imena preostalim terenima Sportskog centra „Partizan – Teleoptik“, kojih je ukupno pet, dati navijači crno-belih.

Glasanje traje do 1. decembra i odvijaće se putem linka https://forms.gle/P3NCN5S9xax2rh7P6.

„Sada želimo da i preostalih pet terena ponese imena onih koji su svojim igrama, karakterom i ljubavlju prema Partizanu ostavili neizbrisiv trag. Zato pozivamo vas, navijače, vlasnike sezonskih karata, članove Partizanove porodice, da učestvujete u ovom glasanju. Vaš glas će odlučiti koja će imena krasiti pet terena našeg Sportskog centra“, navodi se u saopštenju crno-belih.

(Beta)

