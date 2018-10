Gledaocu pozlilo, a Novak pokazao da je LJUDINA (video, foto)

Novak Đoković je u utorak uveće svladao Portugalca Sousu i prošao u 3. kolo Mastersa u Parizu, ali meč je obeležio Novakov gest koji je oduševio navijače širom sveta.

The fans look after Novak, Novak looks after the fans ❤️ @DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

Dok je Đoković servirao za 6:1, jednom navijaču iza njega je pozlilo. On je odmah stao sa servisom i prišao da vidi šta se događa. Zatim je otrčao do klupe i navijaču doneo peškir. Ubrzo je navijač u pratnji redara napustio tribine, a Đoković je za svoj gest dobio veliki aplauz.

I duštvene mreže su se usijale: „Kakav čovjek!“, „jeste li videli ovo? Peškir! Dao je čoveku peškir“, „ne samo sjajan igrač, već i sjajno ljudsko biće“, „Oh Nole, ti si tako predivno ljudsko biće, volim te“, samo su neki od komentara.

Sixth win in a row over Joao Sousa and the quest for the return to #1 continues…@DjokerNole tops Sousa 7-5 6-1 and moves into third round in Paris.#RolexParisMasters pic.twitter.com/XFxq0JDUOp

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2018