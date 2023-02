Glikman: Beograd je košarkaški centar

BARSELONA – Direktor Evrolige Maršal Glikman izjavio je danas da je košarka u Beogradu primer da ne mora svaka oduka da se zasniva na novcu, prenosi Mocartsport.

„Verujte mi kada kažem, najviše slušam svog sina koji ima 22 godine i vidim šta ga zanima. Imao je poteškoća da prati Evroligu jer je navikao na NBA, ali onda sam ga odveo u Beograd na utakmicu Partizana. Posle toga je sve bilo jasno. Sada Evroligu prati svake nedelje. Imamo svetlu budućnost, posebno u državama kao što su Nemačka, Francuska i Engleska. Želimo da vidimo nastavak rasta u Italiji. Jednostavno, postoji mnogo toga dobrog u Parizu, Londonu, Milanu i Berlinu“, izjavio je Glikman.

Osvrnuo se direktor Evrolige i na saradnju sa Dejanom Bodirogom.

„Dejan je sjajan. Upoznao sam ga dok je još igrao za Barselonu sa Šarasom, a Pešić je bio trener. Bio je neverovatan kao igrač, kao Leri Bird. Sve je mogao na terenu. Baš je kul raditi sa njim. On dolazi sa Balkana, a to donosi određeni mentalitet i ima zanimljiv pogled na stvar.

Kada sam dolazio ovde, bio sam mišljenja da nema puno ljudi u Beogradu, a on je odmah skočio rekao mi je sačekaj, idi tamo i vidi. Naterao me je odmah posle Božića da sednem na avion i odem u Beograd. Sjajno smo se proveli u Srbiji. Imao sam priliku da osetim šta je to Beograd, i video sam na primeru Beograda da ne mora svaka odluka da bude vezana samo za pare. Beograd je košarkaški centar i to globalni centar. Možda na nivou Njujorka, svi u gradu obožavaju košarku. Stvarno sam se oduševio“, zaključio je Glikman.

(Tanjug)

