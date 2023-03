Glikman: Sledeće sezone neće biti tima iz Dubaija u Evroligi

BARSELONA – Direktor Evrolige Maršal Glikman izjavio je da uprkos proširenju koje je potrebno, naredne sezone tim iz Dubaija neće igrati u Evroligi, prenosi Mocartsport.

„Moramo da proširimo ligu. Nemam magični broj, ali 18 nije dovoljno. Sledeće sezone neće biti tima iz Dubaija u Evroligi. Imali smo mnogo razgovora sa njima u poslednje dve godine, to je tema koja nas zanima. Ali ako se i desi, desiće se tek nakon što sve isplaniramo. To je ipak posebna situacija. Ako vam sada do Tel Aviva treba četiri sata, do Dubaija ćete leteti sedam sati. Nije to lako. Tamošnje tržište raste. Ima para, tamo je ogromna dvorana, ali nema istorije i tradicije, nema lige, nema još ni tima. Voleli bismo da košarka počne da se razvija tamo”, izjavio je Glikman.

Osvrnuo se na ideju da tim iz Dubaija prvo dobije mesto u Evrokupu.

„Evrokup igraju zaista mali klubovi sa niskim budžetima i bilo bi teško tražiti od njih da lete u Dubai. A bilo bi lepo videti Dubai u evroligaškoj porodici. Bila bi to i politička poruka. Uživam da gledam Grke i Turke zajedno na terenu. Bilo bi sjajno da gledam i kako Izraelci igraju protiv Arapa iz Dubaija. Definitivno mislim da će London i Pariz u budućnosti biti u Evroligi. Pre par godina smo radili istraživanje sa kompanijom Diloit i videli da je moguće povećati tržište u Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj”, istakao je Glikman.

Nada se direktor Evrolige i rešenju problema sa Međunarodnom košarkaškom federacijom (FIBA).

„Neću da kritikujem prethodnike, Bartomeu mi je prijatelj, ali Bodiroga i ja pokušavamo sa novim pristupom. Sastali smo se sa ljudima iz Fibe, cela situacija je komplikovana. Možda nećemo pronaći rešenje za narednu sezonu, ali razgovori protiču u odličnoj atmosferi. Jasno, mi nemamo poslovni interes da košarkaši igraju za svoje zemlje, ali oni to hoće i to je važno. Čak i u SAD to danas razumeju, za razliku od ranijih vremena. Sada je pitanje kako da dogovorimo kalendar, a to nije jednostavn. Ne znam odgovor, ali znam da postoji želja da se situacija reši”, zaključio je Glikman.

(Tanjug)

