Go Ahed Igls pobedio Aston Vilu, Bran ubedljiv protiv Rendžersa u LE

Fudbaleri Go Ahed Iglsa pobedili su večeras u holandskom Deventeru ekipu Aston Vile sa 2:1, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

Gosti iz Birmingema poveli su u petom minutu preko Evana Gesana, da bi izjednačenje holandskoj ekipi doneo Matis Suraj u 42. minutu.

Gol za vođstvo domaće ekipe postigao je Mats Dejl u 61. minutu, dok je penal za Aston Vilu promašio Emilijano Buendija u 79. minutu.

Aston Vila ostaje na šest bodova u Ligi Evropa, a isti učinak sada ima i Go Ahed Igls.

U narednom kolu Aston Vila dočekuje Makabi iz Tel Aviva, dok Go Ahed Igls gostuje Salcburgu.

Bran je na svom terenu u Bergenu savladao Rendžers sa 3:0.

Norveški tim je u vođstvo doveo Emil Kornvig u 40. minutu, a pogotke u drugom poluvremenu su postigli Jakob Sorensen u 55. i Noa Holm u 79. minutu.

Bran ima šest bodova posle tri meča u Ligi Evropa, a Rendžers i dalje nema nijedan bod u ovom takmičenju.

Naredni meč u Ligi Evropa Bran igra na gostovanju protiv Bolonje, dok Rendžers dočekuje Romu.

Lion je na svom terenu bio bolji od Bazela sa 2:0.

Vodeći gol za Lion postigao je Korentan Toliso u trećem minutu, da bi konačan rezultat u 90. minutu postavio Afonso Moreira.

Francuski tim posle tri odigrane utakmice ima maksimalnih devet bodova u Ligi Evropa, dok je Bazel ostao na tri boda.

U sledećem kolu Lion gostuje Betisu, a Bazel dočekuje rumunski FCSB.

Fenerbahče je u Istanbulu savladao Štutgart sa 1:0.

Jedini gol na meču postigao je Kerem Akturkoglu u 34. minutu sa penala.

Fenerbahče ima šest bodova, a Štutgart ostaje na tri boda.

Sledeći meč u Ligi Evropa Fenerbahče igra na gostovanju protiv Viktorije Plzenj, dok Štutgart dočekuje Fejenord.

U ostalim mečevima Bolonja je u Bukureštu savladala FCSB sa 2:1, a pobedu na gostovanju zabeležio je i Ferencvaroš, koji je sa 3:2 slavio protiv Salcburga.

Genk i Betis su u Belgiji odigrali bez golova.

(Beta)

