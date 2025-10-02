Go Ahed Igls pobedio Panatinaikos, pobeda Brage i poraz Rome u Ligi Evropa

Fudbaleri Go Ahed Iglsa pobedili su večeras u Atini domaći Panatinaikos 2:1, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Panatianikos je poveo golom Karolja Sviderskija u 56. minutu, a Go Ahed Igls je pobedio golovima Milana Smita u 75. i 82. minutu.

To je prva pobeda tog holandskog kluba u Ligi Evropa, a ekipa sada ima tri boda. Panatinaikos ima takođe tri boda.

U trećem kolu Go Ahed Igls će 23. oktobra dočekati Aston Vilu, a Panatinaikos će u Holandiji igrati protiv Fejenorda.

Fudbaleri Brage pobedili su u Glazgovu domaći Seltik 2:0.

Golove su postigli Rikardo Orta u 21. i Gabri Martines u 85. minutu.

Braga je na čelu tabele sa šest bodova, a Seltik ima bod.

U trećem kolu Braga će dočekati Crvenu zvezdu, a Seltik će dočekati Šturm.

Fudbaleri Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu Nicu 2:1.

Dvostruki strelac bio Kerem Akturkoglu u trećem i 25. minutu, a pogodak za Nicu postigao je Kevin iz jedanaesterca u 37. minutu.

Posle dva kola turska ekipa ima tri boda, a francuski tim nije osvojio nijedan bod.

Fudbaleri Lila pobedili su na gostujućem terenu Romu 1:0.

Lil je pobedio golom Hakona Arnara Haraldsona u šestom minutu.

Roma je u završnici imala priliku za gol, ali je Artjom Dobvik promašio jedanaesterac u 85. minutu.

Lil ima svih šest bodova, a Roma je ostala na tri boda.

U sledećem kolu Lil će dočekati PAOK, a Roma će na svom terenu igrati prtiv Viktorije Plzenj.

U ostalim utakmicama Bolonja je na svom terenu odigrala nerešeno 1:1 protiv Frajburga, Bran je kao domaćin pobedio Utreht 1:0, a Jang Bojs je Bukureštu pobedio FCSB 2:0.

Betis je u Bugarskoj pobedio Ludogorec 2:0, a Viktorija je u Plzenju pobedila Malme 3:0.

(Beta)

